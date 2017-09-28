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ДНР: ВСУ нанесли артиллерийский удар по окраинам Донецка
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    ДНР: ВСУ нанесли артиллерийский удар по окраинам Донецка

    21:41  28 Сентября 2017
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    ДНР: ВСУ нанесли артиллерийский удар по окраинам Донецка

    Донецк, 28 сентября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по прифронтовым территориям Донецкой народной республики 20 мин. Об этом сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.

    Под ударами артиллерии ВСУ оказался поселок Коминтерново на юге ДНР, а также населенные пункты Саханка, Октябрь и окраины Донецка. В ходе обстрелов украинские силовики применяли минометы калибра 82-мм, а также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

    Он также добавил, что в результате артиллерийского удара ВСУ по жилым кварталам Петровского района Донецка были повреждены три дома и газопровод. Кроме того, при обстрелах со стороны украинских силовиков ранение получил военнослужащий ДНР.

    Ранее стало известно, что подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по наблюдательному пункту Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в районе Докучаевска, передает «Газета.ру».

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    Автор: Алексей Громов
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