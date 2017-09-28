ДНР: ВСУ нанесли артиллерийский удар по окраинам Донецка

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Донецк, 28 сентября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по прифронтовым территориям Донецкой народной республики 20 мин. Об этом сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.

Под ударами артиллерии ВСУ оказался поселок Коминтерново на юге ДНР, а также населенные пункты Саханка, Октябрь и окраины Донецка. В ходе обстрелов украинские силовики применяли минометы калибра 82-мм, а также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Он также добавил, что в результате артиллерийского удара ВСУ по жилым кварталам Петровского района Донецка были повреждены три дома и газопровод. Кроме того, при обстрелах со стороны украинских силовиков ранение получил военнослужащий ДНР.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по наблюдательному пункту Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в районе Докучаевска, передает «Газета.ру».