Киев заподозрил украинских диверсантов во взрыве склада под Винницей

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Киев, 28 сентября. Украинские власти не исключают, что взрывы боеприпасов на военных складах в Калиновке (Винницкая область) могли быть организованы диверсантами, действующими изнутри. Об этом в четверг заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

«Диверсия могла быть осуществлена изнутри, то есть теми, кто имел допуск на военный склад. Это может быть как беспилотник, так и небрежность и халатность», — отметил он.

Шкиряк подчеркнул, что окончательные выводы о причинах происшествия можно будет сделать только после расследования государственной комиссии и следствия, пишут украинские СМИ.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос ранее заявил, что в Винницкой области не обнаружено никаких диверсантов, сообщает Газета.ру.