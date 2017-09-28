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Общество
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Украина
Киев заподозрил украинских диверсантов во взрыве склада под Винницей
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    Киев заподозрил украинских диверсантов во взрыве склада под Винницей

    17:02  28 Сентября 2017
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    Киев заподозрил украинских диверсантов во взрыве склада под Винницей

    Киев, 28 сентября. Украинские власти не исключают, что взрывы боеприпасов на военных складах в Калиновке (Винницкая область) могли быть организованы диверсантами, действующими изнутри. Об этом в четверг заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

    «Диверсия могла быть осуществлена изнутри, то есть теми, кто имел допуск на военный склад. Это может быть как беспилотник, так и небрежность и халатность», — отметил он.

    Киев заподозрил украинских диверсантов во взрыве склада под Винницей

    Шкиряк подчеркнул, что окончательные выводы о причинах происшествия можно будет сделать только после расследования государственной комиссии и следствия, пишут украинские СМИ.

    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос ранее заявил, что в Винницкой области не обнаружено никаких диверсантов, сообщает Газета.ру.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #украина #шкиряк #диверсанты #калиновка #взрывы #винницкая область
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