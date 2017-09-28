Депутат Швыткин: Операция ВКС РФ в Сирии вписала себя в историю военного искусства

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30 сентября исполняется ровно два года с того момента, как российские Воздушно-космические силы (ВКС) проводят военную операцию на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал о том, как ВКС РФ переломили ход войны в Сирии.

— Насколько серьезное влияние, на Ваш взгляд, оказали российские ВКС на конфликт в Сирии?

— Очень сильное. Российские ВКС выполняют достаточно серьезную задачу в Сирийской Арабской Республике, взаимодействуя с другими подразделениями. И, на мой взгляд, они выполняют одну из главных и основных задач — обеспечивают с воздуха прикрытие проведения наземных операций. Это очень серьезный вопрос.

Именно благодаря ВКС РФ наземные операция проводятся достаточно успешно, уничтожаются как главари террористических группировок, так и сами боевики. Летчики ВКС и обслуживающий персонал совершают действительно героические поступки. Они напряженно трудятся и успешно выполняют поставленные задачи. По результатам проведенных военных операций по уничтожению боевиков террористических формирований это явно видно.

— Достаточно ли знают и говорят на Западе о том, что в действительности делают ВКС РФ в Сирии?

— На мой взгляд, в интересах западного сообщества сегодня умалчивать успешные действия наших вооруженных сил в САР. Потому, что это показывает и мощь нашей армии, и приверженность заявлениям, что борьба с терроризмом должна вестись везде. Тем самым мы показываем пример, пытаемся вовлечь в борьбу с терроризмом все международное сообщество. Соединенные Штаты и их западные союзники, конечно, пытаются нивелировать наши заслуги и успехи.

— Почему США и их союзники хотят умолчать о наших заслугах? Они чего-то боятся?

— США понимают, что Россия достаточно серьезно продвинулась в развитии вооруженных сил. Поэтому их пропагандическая машина пытается очернить мощь и обороноспособность нашей страны.

— Как долго, по Вашему мнению, это будет продолжаться? Когда Запад прозреет?

— Простые адекватные американцы все и так знают. Они понимают, что руководство их страны направлено на эскалацию напряженности, а не на деэскалацию. США пытаются навязать мировому обществу позицию однополярного мира.

На мой взгляд, что гражданин России, что гражданин Белоруссии, что гражданин США — все хотят жить в мире. Но, к сожалению, в Соединенных Штатах мыслят другими категориями. Я надеюсь, что в своей массе народ США пробудится и вынудит своих правителей вести политику, которая направлена на стабилизацию, на мирное урегулирование всех вопросов.

— Можно ли утверждать, что пилоты ВКС в САР вписали себя в книгу бессмертных и славных подвигов русского оружия?

— Безусловно. Операция ВКС РФ в Сирии вписала себя в историю военного искусства. Наши пилоты вошли в историю нашей страны в рамках тех задач, которые перед ними были поставлены. В Сирии ВКС РФ принуждают к миру и уничтожают всех террористов.

Напомним, за время операции ВКС РФ в САР было осуществлено более 30 тысяч боевых вылетов, нанесено около 92 тысяч авиаударов (для сравнения: у коалиции — 10 492), было освобождено более 2235 населенных пунктов, уничтожено около 53707 тысяч боевиков запрещенной в РФ ИГИЛ1 (для сравнения: у коалиции — около 3 650), уничтожено более 3 тысяч заводов по контрабандной переработке и перекачке нефтепродуктов.

1 Организация запрещена на территории РФ.