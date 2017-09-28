Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Россия
Каждый четвертый россиянин любит рыбалку — ВЦИОМ
Новости Сирии
Депутат Швыткин: Операция ВКС РФ в Сирии вписала себя в историю военного искусства
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Депутат Швыткин: Операция ВКС РФ в Сирии вписала себя в историю военного искусства

    16:56  28 Сентября 2017
    30

    Депутат Швыткин: Операция ВКС РФ в Сирии вписала себя в историю военного искусства

    30 сентября исполняется ровно два года с того момента, как российские Воздушно-космические силы (ВКС) проводят военную операцию на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал о том, как ВКС РФ переломили ход войны в Сирии.

    — Насколько серьезное влияние, на Ваш взгляд, оказали российские ВКС на конфликт в Сирии?

    — Очень сильное. Российские ВКС выполняют достаточно серьезную задачу в Сирийской Арабской Республике, взаимодействуя с другими подразделениями. И, на мой взгляд, они выполняют одну из главных и основных задач — обеспечивают с воздуха прикрытие проведения наземных операций. Это очень серьезный вопрос.

    Именно благодаря ВКС РФ  наземные операция проводятся достаточно успешно, уничтожаются как главари террористических группировок, так и сами боевики. Летчики ВКС и обслуживающий персонал совершают действительно героические поступки. Они напряженно трудятся и успешно выполняют поставленные задачи. По результатам проведенных военных операций по уничтожению боевиков террористических формирований это явно видно.

    Депутат Швыткин: Операция ВКС РФ в Сирии вписала себя в историю военного искусства

    — Достаточно ли знают и говорят на Западе о том, что в действительности делают ВКС РФ в Сирии?

    — На мой взгляд, в интересах западного сообщества сегодня умалчивать успешные действия наших вооруженных сил в САР. Потому, что это показывает и мощь нашей армии, и приверженность заявлениям, что борьба с терроризмом должна вестись везде. Тем самым мы показываем пример, пытаемся вовлечь в борьбу с терроризмом все международное сообщество. Соединенные Штаты и их западные союзники, конечно, пытаются нивелировать наши заслуги и успехи.

    — Почему США и их союзники хотят умолчать о наших заслугах? Они чего-то боятся?    

    — США понимают, что Россия достаточно серьезно продвинулась в развитии вооруженных сил. Поэтому их пропагандическая машина пытается очернить мощь и обороноспособность нашей страны.

    — Как долго, по Вашему мнению, это будет продолжаться? Когда Запад прозреет?

    — Простые адекватные американцы все и так знают. Они понимают, что руководство их страны направлено на эскалацию напряженности, а не на деэскалацию. США пытаются навязать мировому обществу позицию однополярного мира.

    Депутат Швыткин: Операция ВКС РФ в Сирии вписала себя в историю военного искусства

    На мой взгляд, что гражданин России, что гражданин Белоруссии, что гражданин США — все хотят жить в мире. Но, к сожалению, в Соединенных Штатах мыслят другими категориями. Я надеюсь, что в своей массе народ США пробудится и вынудит своих правителей вести политику, которая направлена на стабилизацию, на мирное урегулирование всех вопросов.

    — Можно ли утверждать, что пилоты ВКС в САР вписали себя в книгу бессмертных и славных подвигов русского оружия?

    — Безусловно. Операция ВКС РФ в Сирии вписала себя в историю военного искусства. Наши пилоты вошли в историю нашей страны в рамках тех задач, которые перед ними были поставлены. В Сирии ВКС РФ принуждают к миру и уничтожают всех террористов.

    Напомним, за время операции ВКС РФ в САР было осуществлено более 30 тысяч боевых вылетов, нанесено около 92 тысяч авиаударов (для сравнения: у коалиции — 10 492), было освобождено более 2235 населенных пунктов, уничтожено около 53707 тысяч боевиков запрещенной в РФ ИГИЛ1 (для сравнения: у коалиции — около 3 650), уничтожено более 3 тысяч заводов по контрабандной переработке и перекачке нефтепродуктов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Илья Муромский
    #сирия #вкс рф #башар асад #швыткин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 104249

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29515

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43204

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23584

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9013
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава Дагестана Абдулатипов официально объявил об уходе в отставку

        Глава Дагестана Абдулатипов официально объявил об уходе в отставку

        13:05   28 Сентября 2017
        213
        ВКС РФ помешали «Джебхат ан-Нусре» спасти боевиков ИГИЛ из «акербатского котла»

        ВКС РФ помешали «Джебхат ан-Нусре» спасти боевиков ИГИЛ из «акербатского котла»

        13:01   28 Сентября 2017
        1465
        СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

        СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

        11:41   28 Сентября 2017
        753
        Суд Москвы заочно арестовал информатора WADA Родченкова

        Суд Москвы заочно арестовал информатора WADA Родченкова

        11:28   28 Сентября 2017
        197