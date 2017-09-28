МИД РФ предупредил об ответных шагах в случае запрета США наблюдательных полетов

В Избранное

Москва, 28 сентября. Россия оценит намерения США затруднить проведение наблюдательных полетов с точки зрения соответствия Договору по открытому небу, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Российская сторона оценит шаги Вашингтона, призванные затруднить проведение наблюдательных полетов над США, и примет решение об адекватных действиях. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«США, ссылаясь на некие нарушения договора об открытом небе, намерены запретить полеты самолетов РФ. Там обвиняют нас в нарушениях», — заявила российский дипломат.

Она пояснила, что речь идет о запрете полетов над Калининградской областью, однако это не противоречит договору, поскольку дальность в 500 км позволяет вести наблюдение. Захарова отметила, что Вашингтон ограничивал полеты над Аляской.

Спикер МИД добавила, что Вашингтон обвиняет Москву в неправомерном отказе в полетах над Абхазией и Южной Осетией, однако Россия рассматривает их как независимые государства. Захарова объяснила поведение Вашингтона попытками переключить внимание с нарушений договора самими США.