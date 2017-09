Западные СМИ о российском БМПТ «Терминатор»: Его трудно остановить

В Избранное

Российская Федерация должна получить неизвестное количество боевых машин поддержки танков «Терминатор» в 2018 году. Разработанные для поддержки ОБТ (основных боевых танков) на поле боя, «Терминаторы» обладают набором ракет, легких пушек и пулеметов, которые могут быть задействованы как против вражеской бронетехники, так и против наземных войск.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Russia Set to Get New «Terminator» Armored Vehicles (Россия должна получить новые БМПТ «Терминатор»), опубликованной порталом Popular Mechanics.

БМПТ является результатом советского и российского опыта в Афганистане и Чечне. Советские и более поздние российские танки, такие как Т-72, ​​были оптимизированы для ведения боя против танков НАТО и не были столь эффективны в борьбе с партизанами и легкой пехотой. При этом обычные солдаты с противотанковым оружием, таким как РПГ-16 и «Корнет», очень эффективны против бронетехники. Они также представляют сложность для российских танкистов, наблюдающих за происходящим на поле боя через визоры.

«Терминатор» предназначен для сопровождения танков, обстрела огневыми средствами на поле боя, поражения вражеских противотанковых команд или сдерживания их. БМПТ имеет две 30-миллиметровых автоматических пушки 2A42 и два пулемета ПКТМ калибра 7,62 мм, которые могут использоваться против вероятных и идентифицированных противотанковых соединений. Это позволит российским танкам сосредоточиться на обстреле вражеских танков и достижении прорыва. «Терминатор» трудно остановить.

В дополнение к противопехотному вооружению БМПТ также оснащается четырьмя управляемыми ракетами «Атака», которые могут производить обстрел танков или вертолетов на расстоянии до 3,73 мили (6 километров — прим. ред.). Существуют также версии «Атаки» со взрывоопасными боеголовками для использования против наземных войск противника, а также версия, в которой используется термобарическая боеголовка, рассеивающая до взрыва чрезвычайно легковоспламеняющийся газ и вызывая смертельную волну повышенного давления.

«Терминатор» трудно убить, благодаря его переработанному шасси. Толстый слой переднего наклонного бронелиста, усиленный реактивной броней, должен позволить «Терминатору» «отбить» почти все запущенные в него танковые снаряды.

У армии США нет аналогов «Терминатору». На самом деле его нет ни у одной другой механизированной армии. Американские бронемашины, в том числе танки M1А2 Abrams и боевые машины пехоты M2 Bradley, хорошо показали себя в городской среде в Ираке, поэтому непонятно, почему россияне считают, что им нужна специальная машина поддержки танков. Опять же, возможно, россияне что-то «нащупали».

Заказанное количество «Терминаторов» неизвестно, но информационное агентство ТАСС сообщает, что контракт на бронетранспортеры за 2017 год стоит 417 миллионов долларов. Вероятно, это цена как минимум 100 «Терминаторов» для двух танковых дивизий. По меньшей мере, один «Терминатор» был отправлен в Сирию, где, как сообщается, он был продемонстрирован президенту Сирии Башару Асаду.