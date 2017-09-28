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Полиция Рязани проверяет видео с учительницей, избивающей ученика учебником
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    Полиция Рязани проверяет видео с учительницей, избивающей ученика учебником

    16:35  28 Сентября 2017  /обновлено: 16:41  28 Сентября 2017
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    Полиция Рязани проверяет видео с учительницей, избивающей ученика учебником

    Рязань, 28 сентября. В Сети появилось видео, на котором учительница избивает школьника во время одного из уроков в Старожиловском районе Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ.

    В данный момент сотрудники правоохранительных органов изучают подробности инцидента. Проводится проверка. Видео, на которое попал конфликт учителя и ученика, за пару часов набрало несколько тысяч просмотров. На кадрах хорошо видно, как женщина сначала ругает школьника, потом бьет по столу, а в конце и вовсе замахивается на ребенка учебником и бьет его по голове. После этого подросток выходит из класса, пообещав пожаловаться директору, передает РЕН ТВ.

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    Автор: Алексей Громов
    #рязань #учитель
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