Полиция Рязани проверяет видео с учительницей, избивающей ученика учебником

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Рязань, 28 сентября. В Сети появилось видео, на котором учительница избивает школьника во время одного из уроков в Старожиловском районе Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов изучают подробности инцидента. Проводится проверка. Видео, на которое попал конфликт учителя и ученика, за пару часов набрало несколько тысяч просмотров. На кадрах хорошо видно, как женщина сначала ругает школьника, потом бьет по столу, а в конце и вовсе замахивается на ребенка учебником и бьет его по голове. После этого подросток выходит из класса, пообещав пожаловаться директору, передает РЕН ТВ.