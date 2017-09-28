Захарова: Украинский закон об образовании нарушает нормы международного права

В Избранное

Москва, 28 сентября. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила о том, что принятый на Украине закон об образовании противоречит международным обязательствам Киева. Об этом сообщил корреспондент ФАН.

«Украинский закон об образовании… нарушает основополагающие принципы, закрепленные в документах ООН, ОБСЕ и Совета Европы, и противоречит обязательствам Украины», — подчеркнула российский дипломат.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Украины Петр Порошенко готов внести изменения в скандальный закон об образовании только после переговоров с представителями Совета Европы и Венецианской комиссии.