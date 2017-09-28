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Затерянный город Александра Македонского нашли в Ираке по шпионским видеозаписям США
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    Затерянный город Александра Македонского нашли в Ираке по шпионским видеозаписям США

    17:03  28 Сентября 2017
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    Затерянный город Александра Македонского нашли в Ираке по шпионским видеозаписям США

    Лондон, 28 сентября. Британские ученые обнаружили в иракском поселении Калатга Дарбанд древние развалины города Александра Македонского, затерянного 2 тыс. лет назад.

    Исследователи узнали о местоположении загадочного города благодаря изучению рассекреченных шпионских видеозаписей США 1960-х годов, пишет New York Post. Они сопоставили аэросъемку тех лет со свежими фотографиями,сделанными беспилотником, и смогли разглядеть очертания большого здания. 

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    Археологи долго не могли выехать на место раскопок из-за политической ситуации. Однако в итоге экспедиция Британского музея добралась до поселения и обнаружила во время раскопок доказательства существования города  II-I веков до нашей эры. Предполагается, что  Александр Македонский основал этот город и поселился в нем с несколькими тысячами ветеранов его кампаний.

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    Автор: Борис Любимов
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