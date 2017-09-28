Операция ВКС РФ против ИГ в Сирии: эксперты об итогах работы российской авиации в САР

Александр Асафов, политолог «Роль ВКС РФ сложно переоценить. Без их четких, решительных действий по уничтожению инфраструктуры, укрепрайонов, техники террористов никаких успехов у сирийской армии не было бы: страна была бы полностью растащена на клочки, а «Исламское государство» имело бы совершенно другие очертания. Кроме того, целью российских ВКС является не только борьба с «Исламским государством»3, но также и обеспечение мирной жизни в Сирии. Это связано в первую очередь с выстраиванием гуманитарных коридоров и выстраиванием поставок гуманитарной помощи гражданскому населению».

Борис Рожин, журналист «Одним из главных итогов всей кампании является достижение стратегического перелома в ходе сирийского конфликта. За последние два года обстановка кардинальным образом изменилась в пользу сил Башара Асада, в то время как «Исламское государство» терпит поражение. Второй ключевой итог в том, что ВКС РФ нанесли критический удар по инфраструктуре двух крупнейших террористических акторов в регионе — по ИГИЛ1 и «Аль-Каиде»4 (деятельность запрещена в РФ). Они понесли огромный урон, который значительно сократил их возможности для операций на Ближнем Востоке и для расширения деятельности на территории других стран. По мере уничтожения боевиков и их ресурсов в Сирии, боевая авиация РФ снижает возможности террористов в других регионах мира, в том числе и в самой России. Еще одним результатом операции стало изменение роли России на Ближнем Востоке. Сейчас мы находимся во главе крупной коалиции, которая по силе вполне равнозначна американской. Причем к ней присоединились страны, перебежавшие из альянса США — например, Катар и Турция. В силу успешной деятельности ВКС РФ они поменяли свою политическую позицию. Ведущую роль России в регионе теперь признают и сильнейшие ближневосточные страны (Саудовская Аравия, Израиль), и даже американская пресса».

Игорь Коротченко, военный эксперт «Главный итог — это высокая боевая эффективность в уничтожении террористов и их объектов. Второй заключается в том, что новый вид вооруженных сил России — ВКС — продемонстрировали способность решать самые сложные задачи на очень удаленном в географическом плане театре военных действий — на Ближнем Востоке. И третий вывод, который можно сделать, состоит в том, что система управления боевого применения работает отлично: мы комплексно используем возможности и наших новых боевых самолетов, и современного высокоточного оружия. Таким образом, мы показали всему миру, что Россия способна себя защищать в реальной войне. Для многих зарубежных аналитиков кампания ВКС РФ в Сирии стала поводом поставить наши вооруженные силы на одно из ведущих мест среди других армий мира».

Дмитрий Солонников, политолог «Самое главное, что российская авиационная группа обеспечила продвижение и победу правительственных сирийских войск в борьбе с террористами во многих регионах страны. И, кроме того, важно отметить, что при этом мы продемонстрировали мировому сообществу свои широкие военные возможности».

Борис Долгов, историк «Начало действий российских ВКС в Сирии — важнейший этап в истории конфликта. С помощью авиационной группировки РФ удалось переломить военно-политическую ситуацию в стране в пользу легитимно избранного руководства республики. С этого момента начались успешные совместные боевые действия российских ВКС и сирийской армии по освобождению от террористов ряда ключевых регионов, а также крупных стратегических и экономических центров — например, Алеппо, а также Дейр эз-Зора, зачистка которого от боевиков ИГ2 продолжается в настоящее время. Кроме того, нынешняя ситуация в Сирии, благоприятная для политического урегулирования и постепенного выхода из кризиса, — это также во многом заслуга ВКС РФ. Операция в САР — самый настоящий подвиг российских сил в борьбе против радикального исламизма».

Михаил Тимошенко, эксперт «ВКС России со своей задачей в Сирии, безусловно, справились. Точка и конец абзаца. А что вы еще хотите услышать от бывшего офицера? У нас не бывает иначе — либо справился, либо нет. Так вот, российская авиация свою задачу на Ближнем Востоке выполняет успешно».

Александр Сотниченко, политолог «Если два года назад законное правительство Сирии контролировало не более 15% территории, то теперь под их фактическим контролем находится около половины страны. В этом, несомненно, заслуга российской боевой авиации. Также при помощи ВКС почти полностью ликвидирована опасность в лице «Исламского государства» в Сирии, то есть почти уничтожена крупнейшая террористическая организация. Что касается противостояния с умеренной оппозицией, то благодаря РФ с ее представителями была заключена серия мирных соглашений, были сформированы зоны деэскалации. Таким образом, российские силы сделали все, чтобы Сирия вновь состоялась как государство».

Александр Перенджиев, эксперт «Во-первых, благодаря участию ВКС РФ был осуществлен необходимый переход с антиасадовского процесса на антитеррористический: как бы США и их союзники не пытались вновь перевести внимание общественности на якобы преступления сирийского правительства, сделать это уже невозможно. Российские силы показали, кто является главным общим врагом — терроризм. Во-вторых, они не просто указали, но также и сами в первую очередь нанесли мощный удар по террористическим организациям. В-третьих, ВКС фактически спасли сирийское государство как государство, обеспечили его существование и сохранили его суверенитет».

Кирилл Семенов, востоковед «Работа российских ВКС в Сирии помешала боевикам-исламистам продолжить свои захватнические операции, прежде всего, в Алеппо и Идлибе. Затем им удалось достичь огромных успехов в борьбе с «Исламским государством»: продвинуться на этом фронте войны сирийской армии удалось исключительно благодаря боевой авиации РФ. Фактически без участия ВКС не была проведена ни одна масштабная военная операция».

Андрей Кошкин, военный эксперт «Появление воздушной группы ВКС России и ее интенсивная авиаподдержка позволили переломить ситуацию в Сирии: от расширения «Исламского государства» — к его разгрому. Кроме того, при помощи российских сил была реформирована армия САР. Наши специалисты смогли обеспечить проведение сирийскими войсками наступательных операций и освобождение значительных территорий от оккупации террористов, в том числе ключевых городов Пальмира, Алеппо и Дейр эз-Зор. И наконец, операция ВКС РФ в САР показала всему миру, что наши летчики и авиационная техника на сегодняшний день являются лучшими в масштабах всей планеты».

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.