Звездная болезнь, терминальная стадия: политические гримасы большого спорта

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За всем, что происходит в большом спорте, отечественном и зарубежном, стоит следить внимательно, но без лишнего фанатизма. Поскольку здесь важны не столько сами по себе результаты соревнований, сколько весть сопровождающий их антураж, который часто выявляет скрытые, но важные процессы, идущие в том или ином обществе. Не исключая политические.

Некоторые из нынешних политических гримас большого спорта весьма показательны.

Президент и чемпионы

В США происходит нечто невообразимое: баскетбольная команда «Голден Стейт Уорриорз», ставшая чемпионом НБА 2017 года, так долго оставляла без ответа традиционное президентское приглашение на прием в Белом доме, что Дональд Трамп его отозвал. В свою очередь, хоккеисты «Питтсбург Пингвинз», взявшие кубок Стэнли и нанесшие визит «Большому Дональду», подверглись жесточайшей обструкции со стороны своих коллег, особенно бывших, а также представителей других видов спорта.

Не отстал от них и мэр Питтсбурга Билл Педуто, заявивший, что не желает встречаться с 45-м президентом США.

«Знаю, что хоккей более консервативный, чем другие виды спорта, но в этот раз это просто неправильно. Я удивлен, что НХЛ не выступила против. По-моему, то, что «Питтсбург» посетит Белый дом, — это позор... Это последнее место, где должен быть кубок Стэнли», — так, например, оценивает ситуацию экс-игрок НХЛ афроамериканец Жорж Ларак, чьи слова процитировали все ведущие информагентства США.

Два других американских «больших чемпионата», по бейсболу и американскому футболу, пока не завершились, но ясно, что коллизия останется той же. Тем более что Трамп охотно подливает масла в огонь — например, призвав руководителей клубов всех профессиональных лиг увольнять тех своих игроков, которые не встают при исполнении гимна и поднятии национального флага.

А это поветрие — опять же, среди атлетов-афроамериканцев и представителей других «цветных» меньшинств — приняло такие же масштабы, как и снос памятников конфедератам. Таким образом «звезды», «звездочки» и «старлеты» американского профессионального спорта и других сфер шоу-бизнеса принялись выражать свое недовольство тем, что главой государства после Барака Обамы стал «расист» Трамп, типичный WASP, прошедший в Белый (опять же, Белый!) дом голосами ку-клукс-клана и прочих «рэднеков».

Отдельные здравомыслящие голоса, например бывшей «звезды» НБА и тоже афроамериканца Чарльза Баркли: «Я думаю, что посещение Белого дома — это большая честь и привилегия, независимо от того, кто является президентом страны... Грустно, когда команда не идет в Белый дом из-за того, что им не нравится президент. Это может создать плохой прецедент», — буквально тонут в этом хоре ненависти.

Так что прецедент уже создан, и с этим ничего поделать нельзя...

Свободная конкуренция с помощью ВАДА

Джону Кеннеди приписывают историческую фразу, датированную началом 60-х годов: «Сегодня для престижа нации по-настоящему важны две вещи: полеты в космос и золотые олимпийские медали». Скорее всего, ничего подобного 35-й президент США не говорил, но ситуацию того времени они описывают очень хорошо.

Шла «Холодная война», выяснять, чьи ракеты быстрее, дальше, точнее и чей атом забористее, не хотелось никому, поэтому публичный спор двух сверхдержав действительно был переведен в сферу космоса и псевдолюбительского олимпийского спорта.

При этом за «звездно-полосатый» флаг выступали такие же «студенты», как «шахтеры» и «токари» — за красный с серпом и молотом. В результате чемпионы и рекордсмены, все эти гении скорости, координации, силы и выносливости, стали сначала медийными, а затем и политическими фигурами, заодно обретя многомиллионные гонорары и контракты.

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Уже следом за ними потянулись музыканты, актеры и прочие «развлекатели»-«звезды» шоу-бизнеса, быстро «заткнув за пояс» спортивных первопроходцев. Но «заткнув» — не значит «полностью вытеснив». Тем более что культ физической силы на Западе, в целом, и в США, в частности, — самая что ни на есть реальность. И если «священники» культа силы массово выступают против президента Соединенных Штатов — значит, этот дом разделился в основании своем и не устоит.

Опять же, здесь налицо определенные аналогии между космосом и спортом. Как известно, все эпохальные американские успехи в космосе почему-то привели к тому, что сейчас NASA активно закупает в России ракетные двигатели РД-180, поскольку без них носитель Atlas не летает (пока 5 пусков из 20 американских в текущем году, последний — 24 сентября).

В олимпийском спорте американские успехи, несмотря на все усилия, были еще менее заметны, чем в космосе, — и на свет появился «допинговый скандал», из-за которого на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Россия была практически не представлена, а многие наши спортсмены на международных соревнованиях вынуждены либо не участвовать, либо выступать под нейтральным флагом.

То, что обвинения, выдвинутые против нашей страны Всемирным антидопинговым агентством, являлись бездоказательными, сейчас признал даже автор доклада, положившего начало спортивной «охоте на ведьм», канадский юрист Ричард Макларен. Контрольные пробы 95 из 96 случайно выбранных российских атлетов, выступающих в разных вида спорта, оказались отрицательными.

Но ВАДА неумолима: путь на международные арены большинству наших легкоатлетов, биатлонистов и так далее будет закрыт, пока не пройдет переаккредитация российского отделения ВАДА (РУСАДА). А это возможно лишь при выполнении трех условий: признать результаты расследования доклада Макларена, предоставить доступ к допинг-пробам московской лаборатории и оказать содействие аудиту РУСАДА. Более того, 38 национальных антидопинговых агентств, подконтрольных ВАДА, требуют полностью отстранить Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года.

В ответ Басманный районный суд города Москвы вынес решение заочно арестовать беглого экс-главу «Антидопингового центра» Григория Родченкова, чьи заявления о «государственной системе использования допинга в российском спорте» стали поводом для начала «расследований» ВАДА. Но то, что эти «борцы за чистый спорт», разрушающие мировое олимпийское движение, в конце концов будут посланы лесом, их не слишком-то и волнует.

Главное — в отсутствие российских спортсменов успехи их американских, британских и прочих западных коллег стали намного бесспорнее. Особенно тех, кто ест допинг буквально ложками — но уже с разрешения и под прикрытием ВАДА. Свободная конкуренция, чего там...

Синдром Квята–Багдасарян

Хотя афоризм Николая Гоголя «Какой же русский не любит быстрой езды?!» широко известен, за гонками Формулы-1 в нашей стране следят далеко не все. А там наконец-то прекращены мучения единственного отечественного пилота Даниила Квята, который выступал за команду «Торо Россо». Пока — на две ближайшие гонки, от которых он отстранен руководством. Причина — неудовлетворительные результаты.

Креатура российской hi-tech компании «Акронис» лишь дважды из четырнадцати попыток доезжал до финиша в составе первой десятки, в итоге набрав всего 4 очка, в то время как у его напарника по команде, испанского гонщика Карлоса Сайнса-младшего сумма очков в 12 (!) раз больше. Причем Квята буквально преследовали неудача за неудачей: аварии, отказы двигателя, тормозов и так далее.

На мой взгляд — может, это будет полезно. Если не самому Даниилу Вячеславовичу, то хотя бы тем нашим соотечественникам, кто когда-нибудь окажется пилотом «королевских гонок» или получит возможность таковым стать. Его проблемы лежат в той же плоскости, что и проблемы небезызвестной Мары Багдасарян, тоже любительницы быстрой езды, только по российским дорогам, а не трассам Формулы-1.

А вызваны они, эти самые проблемы, полной уверенностью в том, что если есть деньги, то больше ничего, кроме них, в отношениях с людьми не нужно. И что если за вами стоят большие деньги, если заключен спонсорский контракт с командой, то все остальное, типа добросовестного выполнения всеми сотрудниками этой команды своих обязанностей, должно прилагаться автоматически. Но нет, это далеко не так!

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Для лучшего понимания ситуации приведу одну цитату, которая касается снайперских дуэлей времен Великой Отечественной войны: «Немецкие стрелки в письмах домой жаловались на выделенных им помощников. Мол, без денег те формально относились к приказам по подготовке снайперских позиций. Имелись даже расценки — 50 рейхсмарок, которые приходилось платить, чтобы «все было сделано, как надо». Снайпер Николай Ильин однажды прочел в дневнике убитого немецкого снайпера следующую запись: «Ефрейтор … изображал, что ничего не понимает в моей схеме. Тогда я дал ему пятьдесят марок — сразу стал сообразительным».

Так это на войне! Где речь шла не о том, кто первым или последним приедет под клетчатые флаги, а о жизни и смерти.

Похоже, никаких шагов «сверх положенного» навстречу людям, которые вместе с ним работали и работают в команде, Квят не предпринимал ни в «Ред Булле», ни в «Торо Россо», просто не считая это нужным. Например, не приглашал инженеров, механиков и рабочих «отметить» свои подиумы (а ведь они были!). Не дарил им мелких сувениров. Не налаживал вокруг себя командную «химию». А потом получал то «полетевший» двигатель, то оторванное прямо на трассе колесо, то отказавшие тормоза. И так далее. Случайности? Да бросьте вы!

Счастье ведь, как известно, не в деньгах и не в их количестве, а в умении эти деньги правильно тратить. А тратить их «правильно» по-западному — совсем не то же самое, что тратить их «правильно» в России. Это у нас людей можно «не замечать» — а на Западе той же Маре Багдасарян было бы просто страшно за руль сесть: «мнение складывается» очень быстро, и тут даже принцессе Диане, помнится, «не повезло».

Так вот, боюсь, насчет Даниила Квята мнение в паддоках «королевских гонок» уже сложилось «железобетонное», и теперь исправить его будет чрезвычайно тяжело. «Поздно пить боржоми», не говоря уже про подиумное шампанское.

Так что «синдром Квята–Багдасарян» (не только в спорте, но и везде) надо изживать — и чем быстрее, тем лучше.