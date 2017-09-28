Власти ДНР намерены добиваться особого статуса Донбасса

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Донецк, 28 сентября. Власти Донецкой народной республики будут добиваться введения в действие закона об особом статусе Донбасса в полном объеме. Об этом заявил полномочный представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.

«Конечно же, мы будем продолжать добиваться внесения изменений в закон об особом порядке самоуправления в Донбассе с целью введения его в действие в полном объеме», — заявил Пушилин.

Он подчеркнул, что без закона об особом статусе, а также без понимания политических перспектив, которые ожидают ДНР, невозможно урегулировать конфликт в Донбассе. По его словам, Киев делает все возможное, чтобы саботировать минские соглашения, что ставит под угрозу возможность решения конфликта в Донбассе мирным путем.

Ранее в ДНР заявили, что готовы к обмену пленными с Киевом по формуле «всех на всех», однако для этого необходимо, чтобы власти Украины включили в списки 58 сторонников республики, передает «Газета.ру»