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Власти ДНР намерены добиваться особого статуса Донбасса
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    Власти ДНР намерены добиваться особого статуса Донбасса

    16:22  28 Сентября 2017
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    Власти ДНР намерены добиваться особого статуса Донбасса

    Донецк, 28 сентября. Власти Донецкой народной республики будут добиваться введения в действие закона об особом статусе Донбасса в полном объеме. Об этом заявил полномочный представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.

    «Конечно же, мы будем продолжать добиваться внесения изменений в закон об особом порядке самоуправления в Донбассе с целью введения его в действие в полном объеме», — заявил Пушилин.

    Он подчеркнул, что без закона об особом статусе, а также без понимания политических перспектив, которые ожидают ДНР, невозможно урегулировать конфликт в Донбассе. По его словам, Киев делает все возможное, чтобы саботировать минские соглашения, что ставит под угрозу возможность решения конфликта в Донбассе мирным путем.

    Ранее в ДНР заявили, что готовы к обмену пленными с Киевом по формуле «всех на всех», однако для этого необходимо, чтобы власти Украины включили в списки 58 сторонников республики, передает «Газета.ру»

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    Автор: Алексей Громов
    #пушилин #днр #киев #донбасс #украина #донецк
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