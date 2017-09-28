Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
Стало известно, когда в Москве выпадет первый снег
Весь мир
Лодка со 130 беженцами рохинджа перевернулась у берегов Мьянмы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лодка со 130 беженцами рохинджа перевернулась у берегов Мьянмы

    17:03  28 Сентября 2017  /обновлено: 17:11  28 Сентября 2017
    55

    Лодка со 130 беженцами рохинджа перевернулась у берегов Мьянмы

    Женева, 28 сентября. Лодка со 130 беженцами рохинджа из Мьянмы опрокинулась в Бенгальском заливе. Об этом сообщили в бангладешском офисе Международной организации по миграции (IOM).

    На данный момент обнаружено 13 тел погибших, в числе которых оказались восемь детей, передает Reuters.

    Конфликт между властями Мьянмы, буддистским населением и мусульманами-рохинджа продолжается в течение многих лет. Ранее лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи заявила, что насилие в стране не затронуло большую часть деревень рохинджа, пишет «Газета.Ru».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Катерина Михайлиди
    #беженцы #лодка #мьянма #рохинджа
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 104249

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29515

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43204

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23584

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9013
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава Дагестана Абдулатипов официально объявил об уходе в отставку

        Глава Дагестана Абдулатипов официально объявил об уходе в отставку

        13:05   28 Сентября 2017
        213
        ВКС РФ помешали «Джебхат ан-Нусре» спасти боевиков ИГИЛ из «акербатского котла»

        ВКС РФ помешали «Джебхат ан-Нусре» спасти боевиков ИГИЛ из «акербатского котла»

        13:01   28 Сентября 2017
        1471
        СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

        СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

        11:41   28 Сентября 2017
        757
        Суд Москвы заочно арестовал информатора WADA Родченкова

        Суд Москвы заочно арестовал информатора WADA Родченкова

        11:28   28 Сентября 2017
        199