Лодка со 130 беженцами рохинджа перевернулась у берегов Мьянмы

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Женева, 28 сентября. Лодка со 130 беженцами рохинджа из Мьянмы опрокинулась в Бенгальском заливе. Об этом сообщили в бангладешском офисе Международной организации по миграции (IOM).

На данный момент обнаружено 13 тел погибших, в числе которых оказались восемь детей, передает Reuters.

Конфликт между властями Мьянмы, буддистским населением и мусульманами-рохинджа продолжается в течение многих лет. Ранее лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи заявила, что насилие в стране не затронуло большую часть деревень рохинджа, пишет «Газета.Ru».