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Ракка: более 35 мирных жителей погибли при последних авианалетах ВВС США
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    Ракка: более 35 мирных жителей погибли при последних авианалетах ВВС США

    16:26  28 Сентября 2017
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    Ракка: более 35 мирных жителей погибли при последних авианалетах ВВС США

    Ракка, 28 сентября. Авиация международной коалиции во главе с США продолжает атаковать жилые кварталы сирийской Ракки.

    По данным мониторинговых групп в результате последних авиационных налетов ВВС западной коалиции не менее 35 человек погибли в городе Ракка. В данный момент, сообщает Sky News Arabic-Now, бои с террористами идут в центральной части города. Американские летчики наносят ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам, жертвами, чаще всего, становятся гражданские лица.

    Ранее сообщалось, что ВВС США используют при бомбардировке населенных пунктов в провинциях Ракка и Дейр эз-Зор снаряды, начиненные белым фосфором. Группы наблюдателей неоднократно фиксировали применение фосфорных боеприпасов.

    Ракка: более 35 мирных жителей погибли при последних авианалетах ВВС США

     

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #ракка #авиаудар #ввс сша
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