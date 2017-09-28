Ракка: более 35 мирных жителей погибли при последних авианалетах ВВС США

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Ракка, 28 сентября. Авиация международной коалиции во главе с США продолжает атаковать жилые кварталы сирийской Ракки.

По данным мониторинговых групп в результате последних авиационных налетов ВВС западной коалиции не менее 35 человек погибли в городе Ракка. В данный момент, сообщает Sky News Arabic-Now, бои с террористами идут в центральной части города. Американские летчики наносят ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам, жертвами, чаще всего, становятся гражданские лица.

Ранее сообщалось, что ВВС США используют при бомбардировке населенных пунктов в провинциях Ракка и Дейр эз-Зор снаряды, начиненные белым фосфором. Группы наблюдателей неоднократно фиксировали применение фосфорных боеприпасов.