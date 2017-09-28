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Сирия новости 28 сентября 19.30: ВКС РФ уничтожили технику «Нусры» в Идлибе, потери САА в Восточной Гуте
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    Сирия новости 28 сентября 19.30: ВКС РФ уничтожили технику «Нусры» в Идлибе, потери САА в Восточной Гуте

    19:30  28 Сентября 2017
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    ВКС РФ уничтожили технику «Нусры» в Идлибе

    Сирия, 28 сентября. ВКС РФ уничтожили командные пункты и военную технику «Нусры»*** в Идлибе. САА несет потери в районе Айн-Тарма в Восточной Гуте. Корреспондент информагентства YPG погиб в столкновениях с ИГ1 в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: ликвидировали несколько командных пунктов и военную технику «Джебхат Ан-Нусры»3 в южной части Идлиба.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: понесли потери, попав в засаду боевиков в квартале Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; нанесли авиаудары в районе Туркоманских гор на севере провинции Латакия; провели ответный обстрел опорных пунктов «Нусры» в северной части Эль-Кунейтры.

    «Исламское государство»: убило корреспондента информагентства YPG в ходе столкновений в Ракке; ведет бои с ВС Ирака вблизи города Ар-Рамади на востоке провинции Аль-Анбар.

    «Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВВС Сирии вблизи города Джиср Аш-Шугур на западе провинции Идлиб; обстреляла позиции САА вблизи деревни Хадр на севере Эль-Кунейтры.

    Курды: взяли под контроль мечеть Аль-Имам Ан-Навави в городе Ракка.

    Международная коалиция: продолжает проводить бомбардировки в Ракке.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Новостной портал Daraa Now сообщает о том, что местные жители населенного пункта Хараста, расположенного в Восточной Гуте Дамаска, вышли на демонстрацию против действий группировки «Джейш Аль-Ислам»*****. Боевиков обвиняют в провокационных обстрелах позиций Сирийской арабской армии (САА). Исламисты регулярно ведут минометный огонь по объектам САА в этом районе.

    В районе Айн-Тарма продолжаются столкновения между войсками Башара Асада и радикалами антиправительственных группировок «Файлак Аш-Шам» и «Джебхат Фатх Аш-Шам»4. Как сообщает оппозиционное информационное агентство Avan News, радикалы убили нескольких военнослужащих Сирийской арабской армии (САА), заманив их в засаду. По данным Twitter-канала (qalaatalmudiq), боевики взорвали здание, в котором находилась группа солдат САА. Тем не менее правительственные источники пока не подтверждали данную информацию.

    Провинция Латакия

    Карта военных действий — Латакия

    Военный источник в сети Telegram (NRVR11), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает об ответных ударах со стороны военных самолетов ВВС Сирии в районе Туркоманских гор в северной части провинции. Напомним, накануне боевики террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры», провели артиллерийский обстрел жилых районов на северных окраинах Латакии. Таким образом, несмотря на то, что в целом на территории региона сохраняется стабильная обстановка, перестрелки на севере не прекращаются.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Военный источник в Twitter (nhadashmot) передает, что ВВС Сирии не прекращают наносить авиаудары по позициям боевиков в районе деревни Махамбаль, а также недалеко от города Джиср Аш-Шугур в западной части региона. Тем временем российская авиация проводит боевые вылеты на границе между провинциями Хама и Идлиб. По данным Минобороны Российской Федерации, в результате воздушных атак ВКС РФ были ликвидированы несколько командных пунктов исламистов, а также танки и транспортная колонна «Джебхат Ан-Нусры». Напомним, объединенные силы ВВС САР и ВКС РФ активизировали боевые действия в провинции после массированного наступления боевиков «Ан-Нусры» в районе населенного пункта Маан на севере Хамы.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Курды при поддержке со стороны Соединенных Штатов Америки продолжают развивать наступление в городе Ракка. Twitter-канал (mosa2172) сообщает о том, что Демократические силы Сирии (SDF) взяли под контроль мечеть Аль-Имам Ан-Навави, расположенную к западу от здания школы Хамида. Однако в результате последних столкновений был убит один из корреспондентов информационного портала, подконтрольного Отрядам народной самообороны (YPG), передает военный источник в социальной сети Twitter (y_ozgurpolitika).

    Провинция Эль-Кунейтра

    Карта военных действий — Эль-Кунейтра

     Как передает агентство новостей Damascus Now, радикалы объединения «Тахрир Аш-Шам» вновь открыли огонь по опорным пунктам правительственной армии вблизи деревни Хадр на севере Эль-Кунейтры. В качестве ответных действий, артиллерийские дивизионы сирийских войск провели обстрел позиций исламистов, базирующихся на окраине населенного пункта Джабаса Аль-Хашаб. Об этом сообщает Twitter-канал (ommajdaljoulani). Никакой информации о потерях противников не поступало.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Вновь разворачиваются ожесточенные бои между радикалами «Исламского государства»2 и иракскими вооруженными силами, выступающими при поддержке ополченцев-шиитов «Хашд Аш-Шааби», к западу и к востоку от города Ар-Рамади в провинции Аль-Анбар. Военный источник в сети Twitter (vfd_nft) сообщает о том, что в ходе противостояния боевики террористической группировки убили более 50 иракских военнослужащих. Тем не менее официально данные сведения не были подтверждены.

    На юго-западе Аль-Анбара бойцам проправительственных Сил народной мобилизации удалось отразить нападение ИГИЛовцев у сирийско-иракской границы, передает Twitter-канал (teamsmediawar). О нанесенном ИГ уроне не сообщалось.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #ирак #саа #дейр эз-зор #ракка #новости сирии #идлиб #сса #хомс #эль-кунейтра
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