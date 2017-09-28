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Россия
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Политика
Суд в Киеве продлил арест похищенному в Крыму военному РФ Одинцову
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    Суд в Киеве продлил арест похищенному в Крыму военному РФ Одинцову

    16:08  28 Сентября 2017
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    Суд в Киеве продлил арест похищенному в Крыму военному РФ Одинцову

    Киев, 28 сентября. Дарницкий районный суд Киева продлил до 24 ноября этого года арест российского военного Максима Одинцова, похищенного в Крыму сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом заявил в четверг адвокат Валентин Рыбин. 

    По его словам, арест был продлен вплоть до 24 ноября, передает РИА Новости

    Юрист уточнил, что следующее судебное заседание запланировано на 4 ноября в 13.30 (12.30 по мск).

    Напомним, в ноябре минувшего года российский военный Одинцов и младший сержант-контрактник Александр Баранов были похищены СБУ на российском полуострове и вывезены под Николаев.

    Суд в Киеве продлил арест похищенному в Крыму военному РФ Одинцову

    Как рассказал представитель Черноморского флота России (ЧФ), военнослужащих заманили на пункт пропуска «Джанкой» якобы для «передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в университетах Украины».

    СБУ предъявила им обвинения в государственной измене и дезертирстве.  

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    Автор: Дана Балан
    #россия #суд #украина #крым #одинцов
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