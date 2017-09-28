Суд в Киеве продлил арест похищенному в Крыму военному РФ Одинцову

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Киев, 28 сентября. Дарницкий районный суд Киева продлил до 24 ноября этого года арест российского военного Максима Одинцова, похищенного в Крыму сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом заявил в четверг адвокат Валентин Рыбин.

По его словам, арест был продлен вплоть до 24 ноября, передает РИА Новости.

Юрист уточнил, что следующее судебное заседание запланировано на 4 ноября в 13.30 (12.30 по мск).

Напомним, в ноябре минувшего года российский военный Одинцов и младший сержант-контрактник Александр Баранов были похищены СБУ на российском полуострове и вывезены под Николаев.

Как рассказал представитель Черноморского флота России (ЧФ), военнослужащих заманили на пункт пропуска «Джанкой» якобы для «передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в университетах Украины».

СБУ предъявила им обвинения в государственной измене и дезертирстве.