Турчинов: Украина будет воевать с Россией на фронте и на рынках вооружений

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Киев, 28 сентября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев будет воевать с российскими оборонными предприятиями как на фронте, так и на внешних рынках вооружений.

При этом он подчеркнул, что Украина не отдаст первенство предприятиям российского ОПК, поскольку эта сфера является «реальным ресурсом для страны», престижем и реальным толчком для развития ее оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, он прокомментировал сообщения правозащитников Amnesty International о том, что Киев в нарушение международных обязательств поставлял в Южный Судан оружие, которое использовалось для убийства мирных жителей. Говорить о каких-либо нарушениях, по его мнению, некорректно, поскольку ООН не вводила никаких санкций по отношению к этой стране.

«Поэтому говорить, что Украина нарушила какие-то санкции – это некорректно, непрофессионально, потому что таких санкций просто нет», — подчеркнул он в эфире телеканала NewOne.

Кроме того, секретарь СНБО счел сообщения о торговле оружием Украины с Суданом попытками прекратить ее военно-техническое сотрудничество с другими странами. При этом он подчеркнул,что это не удастся никому и «Украина и далее будет работать на внешних рынках вооружений».

«Мы не будем отдавать тут первенство российским оборонным предприятиям. Мы будем воевать как на фронте с ними, так и на внешних рынках», — заключил он.

Напомним, в апреле 2014 года киевские власти начали военную операцию на юго-востоке Украины против Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Киев неоднократно обвинял Россию в том, что она якобы вмешивается в конфликт в Донбассе, но ни разу не предоставил каких-либо доказательств военного присутствия РФ на юго-востоке Украины.