СМИ сообщили о возможных отставках нескольких глав регионов России

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Москва, 28 сентября. Еще несколько глав российских регионов могут покинуть свои посты в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил источник в Кремле.

«Своих постов могут лишиться от пяти до восьми глав российских регионов», — передает издание «Интерфакс».

Согласно предварительным данным, речь идет о руководителях Северной Осетии, Владимирской, Ивановской, Магаданской, Мурманской, Новосибирской и Омской областей, а также Алтайского и Приморского краев. В списке фигурировал и губернатор Ненецкого автономного округа.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин отправил в отставку главу Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководителя Нижегородской области Валерия Шанцева.