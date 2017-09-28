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Россия
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Шесть человек подозревают в убийстве китайца и изнасиловании его жены под Волгоградом
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    Шесть человек подозревают в убийстве китайца и изнасиловании его жены под Волгоградом

    16:02  28 Сентября 2017
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    Шесть человек подозревают в убийстве китайца и изнасиловании его жены под Волгоградом

    Волгоград, 28 сентября. Шесть человек задержаны по подозрению в изнасиловании и убийстве граждан КНР в Волгоградской области, сообщает региональная пресс-служба СУ СКР.

    Сообщается, что супружеская пара из Китая приехала в Россию на заработки. Они взяли в аренду участок, где выращивали овощи. Для экономии пара проживала в палатке на окраине поселка Областной сельскохозяйственной опытной станции.

    Ночью 23 сентября в палатку к супругам залезли несколько человек. Мужчины хотели украсть у иностранцев деньги, когда их не оказалось, банда по очереди изнасиловала женщину на глазах ее мужа, его самого они вывели в поле, где долго пытали, а потом убили. Труп иностранца выкинули в кусты.

    В течение нескольких дней следователи совместно с бойцами Росгвардии разыскивали преступников. Тело гражданина Китая обнаружили лишь 26 сентября. По факту изнасилования и убийства было возбуждено уголовное дело, по которому проходит сразу шесть человек, сообщает «Свободная пресса».

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    Автор: Алексей Громов
    #убийство #изнасилование
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