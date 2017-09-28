Шесть человек подозревают в убийстве китайца и изнасиловании его жены под Волгоградом

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Волгоград, 28 сентября. Шесть человек задержаны по подозрению в изнасиловании и убийстве граждан КНР в Волгоградской области, сообщает региональная пресс-служба СУ СКР.

Сообщается, что супружеская пара из Китая приехала в Россию на заработки. Они взяли в аренду участок, где выращивали овощи. Для экономии пара проживала в палатке на окраине поселка Областной сельскохозяйственной опытной станции.

Ночью 23 сентября в палатку к супругам залезли несколько человек. Мужчины хотели украсть у иностранцев деньги, когда их не оказалось, банда по очереди изнасиловала женщину на глазах ее мужа, его самого они вывели в поле, где долго пытали, а потом убили. Труп иностранца выкинули в кусты.

В течение нескольких дней следователи совместно с бойцами Росгвардии разыскивали преступников. Тело гражданина Китая обнаружили лишь 26 сентября. По факту изнасилования и убийства было возбуждено уголовное дело, по которому проходит сразу шесть человек, сообщает «Свободная пресса».