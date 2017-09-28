ВКС РФ провели масштабные летно-тактические учения в Липецком авиацентре

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Липецк, 28 сентября. ВКС РФ провели крупномасштабные учения с применением штурмовой, истребительной и бомбардировочной авиации на полигонах Липецка и Астрахани.

В летном мероприятии были задействованы экипажи самолетов Су-25, Су-24М, МиГ-29, Су-30СМ и Су-35С. Пилоты-истребители ВКС РФ отработали перехват групповых целей в воздухе, распределение маневренных мишеней между экипажами и их условное уничтожение, а также реальные пуски управляемых ракет класса «воздух-воздух».

Бомбардировщики и штурмовики провели тренировку по подавлению авиации условного противника и уничтожению наземных целей на авиационных полигонах Астраханской и Липецкой областей. Всего за время учений было выполнено свыше 50 вылетов.

Ранее «Газета.ру» написала, что бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев назначен главой оборонного комитета Совфеда.