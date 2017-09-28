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Россия
ВКС РФ провели масштабные летно-тактические учения в Липецком авиацентре
Россия
ВКС РФ провели масштабные летно-тактические учения в Липецком авиацентре
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    ВКС РФ провели масштабные летно-тактические учения в Липецком авиацентре

    15:51  28 Сентября 2017
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    ВКС РФ провели масштабные летно-тактические учения в Липецком авиацентре

    Липецк, 28 сентября. ВКС РФ провели крупномасштабные учения с применением штурмовой, истребительной и бомбардировочной авиации на полигонах Липецка и Астрахани.

    В летном мероприятии были задействованы экипажи самолетов Су-25, Су-24М, МиГ-29, Су-30СМ и Су-35С. Пилоты-истребители ВКС РФ отработали перехват групповых целей в воздухе, распределение маневренных мишеней между экипажами и их условное уничтожение, а также реальные пуски управляемых ракет класса «воздух-воздух».

    Бомбардировщики и штурмовики провели тренировку по подавлению авиации условного противника и уничтожению наземных целей на авиационных полигонах Астраханской и Липецкой областей. Всего за время учений было выполнено свыше 50 вылетов.

    Ранее «Газета.ру» написала, что бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев назначен главой оборонного комитета Совфеда.

    ВКС РФ провели масштабные летно-тактические учения в Липецком авиацентре

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    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #учения #миг-29 #су-25
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