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Россия
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Украина
Глава Генштаба ВСУ ответил на обвинения Турчинова после пожара на военном складе
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    Глава Генштаба ВСУ ответил на обвинения Турчинова после пожара на военном складе

    15:47  28 Сентября 2017
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    Глава Генштаба ВСУ ответил на обвинения Турчинова после пожара на военном складе

    Киев, 28 сентября. Глава Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко счел бессмыленными попытки обвинить его и его подчиненных в пожаре и взрывах на складе боеприпасов под Винницей. Ранее ответственность за ЧП на Муженко возложили секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и советник главы МВД Антон Геращенко.

    «Для тех, кто еще не понял — обвинить меня, моих подчиненных в бездействии не получится. Назначить крайних не получится», — написал Муженко на своей странице в соцсети Facebook.

    Он также напомнил о четкой вертикали для управления ВСУ с Верховным главнокомандующим во главе. Кроме того, Муженко выразил уверенность, что украинские военные вместе с СБУ, Госслужбой по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардией и Нацполицией «продемонстрировали сплоченность и профессионализм в решении проблемы».
     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #украина #винница #генштаб всу
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