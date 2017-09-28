Путин: Россия списала странам Африки долг на сумму более 20 млрд долларов

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Москва, 28 сентября. По итогам переговоров с президентом Гвинеи Альфой Конде президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия списала странам Африки долг на сумму более 20 млрд долларов.

По словам главы государства, это решение произошло «в рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью».

Путин также добавил, что в прошлом году Россия выделила по каналам Всемирной продовольственной организации 5 млн долларов на нужды стран Африки, передает «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что Путин и президент Гвинеи обменялись государственными наградами. Напомним, что 27 сентября российский лидер подписал указ о награждении гвинейского коллеги орденом Дружбы.