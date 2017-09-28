Захарова рассказала о попытках заново раскрутить маховик насилия в Сирии

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Москва, 28 сентября. Ситуация в Сирии оценивается как стабильная, несмотря на непрекращающиеся попытки сорвать договоренности, достигнутые на переговорах в Астане, и «заново раскрутить маховик насилия». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Спикер ведомства отметила, что ВКС и ВМФ России успешно выполняют поставленные задачи. «Террористы несут потери в технике и живой силе», — добавила она.