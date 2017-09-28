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Россия
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Политика
Дипломаты России и Германии обсудили идею введения миротворцев ООН в Донбасс
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    Дипломаты России и Германии обсудили идею введения миротворцев ООН в Донбасс

    15:45  28 Сентября 2017
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    Дипломаты России и Германии обсудили идею введения миротворцев ООН в Донбасс

    Москва, 28 сентября. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин принял посла ФРГ в России Рюдигера фон Фрича по его просьбе. Об этом в четверг сообщается на сайте МИД России. 

    По данным ведомства, немецкому дипломату были изложены российские оценки ситуации на юго-востоке Украины, а особое внимание было уделено инициативе главы российского государства Владимира Путина о создании миссии ООН для охраны СММ ОБСЕ в Донбассе.

    Дипломаты России и Германии обсудили идею введения миротворцев ООН в Донбасс

    Накануне украинский лидер Петр Порошенко провел телефонную беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель

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    Автор: Дана Балан
    #россия #германия #миротворцы #миссия оон
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