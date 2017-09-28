Дипломаты России и Германии обсудили идею введения миротворцев ООН в Донбасс

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Москва, 28 сентября. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин принял посла ФРГ в России Рюдигера фон Фрича по его просьбе. Об этом в четверг сообщается на сайте МИД России.

По данным ведомства, немецкому дипломату были изложены российские оценки ситуации на юго-востоке Украины, а особое внимание было уделено инициативе главы российского государства Владимира Путина о создании миссии ООН для охраны СММ ОБСЕ в Донбассе.

Накануне украинский лидер Петр Порошенко провел телефонную беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель.