Порошенко готов изменить закон об образовании после переговоров с Европой

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Киев, 28 сентября. Украинские власти могут внести изменения в скандальный закон об образовании по итогам переговоров с европейскими партнерами. Об этом заявил в четверг президент Украины Петр Порошенко.

По словам политика, министерство образования и науки Украины уже обратилось к Совету Европы и Венецианской комиссии.

«Новый закон об образовании не должен отдалить Украину от Европы, а, наоборот, приблизить... Также подчеркну, что результаты этих дискуссий могут быть учтены и в новой редакции о среднем образовании», — отметил Порошенко.

Ранее депутат Европейского парламента Яна Тоом раскритиковала принятый на Украине закон об образовании.