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Украина
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Украина
Порошенко готов изменить закон об образовании после переговоров с Европой
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    Порошенко готов изменить закон об образовании после переговоров с Европой

    15:50  28 Сентября 2017
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    Порошенко готов изменить закон об образовании после переговоров с Европой

    Киев, 28 сентября. Украинские власти могут внести изменения в скандальный закон об образовании по итогам переговоров с европейскими партнерами. Об этом заявил в четверг президент Украины Петр Порошенко.

    По словам политика, министерство образования и науки Украины уже обратилось к Совету Европы и Венецианской комиссии.

    «Новый закон об образовании не должен отдалить Украину от Европы, а, наоборот, приблизить... Также подчеркну, что результаты этих дискуссий могут быть учтены и в новой редакции о среднем образовании», — отметил Порошенко.

    Ранее депутат Европейского парламента Яна Тоом раскритиковала принятый на Украине закон об образовании.

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #порошенко
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