Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Россия
Каждый четвертый россиянин любит рыбалку — ВЦИОМ
Политика
Скудоумие Киева как беда Европы: политолог о том, как украинский кризис повлиял на Запад
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Скудоумие Киева как беда Европы: политолог о том, как украинский кризис повлиял на Запад

    16:30  28 Сентября 2017
    40

    Скудоумие киевских властей: политолог о том, как украинский кризис отразился на Европе

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что украинский конфликт свидетельствует о наличии кризиса во всей Европе.

    «Это страшная беда, что мы не можем в своем доме навести порядок. Это говорит о тяжелейшем кризисе в Европе», — заявил Лукашенко на встрече с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы, слова главы государства приводит Газета.ru.

    Украина, по его мнению, является прекрасным государством, однако военные действия, происходящие там, лишают граждан надежды на светлое и процветающее будущее.

    Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что сейчас на Украине тлеет внутренний гражданский конфликт, который нынешняя власть, «ввиду своего скудоумия», пыталась разрешить антитеррористической операцией с использованием вооруженных сил Украины.

    «Это противоречит всем статьям Конституции Украины. Война на Украине не ведется, несмотря на продолжающиеся обстрелы, артиллерийские дуэли и похищения людей. Этот конфликт в определенной степени «заморожен», но с другой стороны, он продолжается, опять же, по причине скудоумия киевских властей и их спонсоров, которые пытаются использовать этот конфликт против России», — объясняет происходящее Брутер.

    Скудоумие киевских властей: политолог о том, как украинский кризис отразился на Европе

    Он говорит, что выборы в Германии свидетельствуют о том, что Европа находится в кризисе. Пример Германии показателен, поскольку это самая успешная европейская страна. Однако прямой зависимости между кризисом в Европе и на Украине, по мнению эксперта, нет.

    «Конфликт на Украине — это причина одного из проявлений европейского кризиса, но прямой зависимости между этими событиями нет. Причины украинского упадка несколько шире», — заключает Владимир Брутер.

    Политический аналитик указывает, что ухудшение положения европейских стран может спровоцировать усугубление кризиса на Украине, но подобная зависимость носит очень условный характер.

    «Лукашенко, говоря о кризисе в Европе и на Украине, прав, но только если рассматривать эти вещи отдельно друг от друга», — считает Брутер.

    Александр Лукашенко напомнил, что  еще в начале конфликта на Украине в Минске были озвучены предложения, чтобы «не усугубить положение». В частности, белорусский лидер предлагал задействовать вооруженные силы Белоруссии в качестве миротворцев, чтобы сдержать эскалацию конфликта.

    Скудоумие киевских властей: политолог о том, как украинский кризис отразился на Европе

    Владимир Брутер в свою очередь указывает, что сам по себе ввод миротворческого контингента, направленного на поддержку миссии ОБСЕ, не является проблемой, проблемой является миссия сама по себе.

    «Владимир Путин не случайно говорит о том, что миссия должна работать только после того, как стороны конфликта полностью отведут тяжелую артиллерию. Это и есть главная проблема, которая мешает полностью «заморозить» конфликт», — объясняет Брутер.

    Если Украина прекратит вооруженные столкновения, то у общественности возникнет логичный вопрос, что же там происходило последние четыре года. По словам политолога, в украинском конфликте вообще нет никакого смысла. Если Украина признает, что на ее территории происходит гражданский конфликт и позволит войскам ООН разделить воюющие стороны, то противостояние будет исчерпано.

    «Если конфликт будет «заморожен», то этот факт будет наглядной демонстрацией того, что Украина четыре года нарушала собственную конституцию, спровоцировала военный конфликт со своими гражданами для того, чтобы понять, что противостояние было неуместным, и начать решать его политическими средствами», — резюмировал Брутер.

    Спикер уверен, что активное противодействие официального Киева московскому сценарию урегулирования конфликта на юго-востоке Украины наглядно демонстрирует тот факт, что Украина не желает урегулировать разногласия с народными республиками.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Михаил Блинов
    #донбасс #украина #новороссия #политика
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 104249

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29515

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43204

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23584

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9013
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава Дагестана Абдулатипов официально объявил об уходе в отставку

        Глава Дагестана Абдулатипов официально объявил об уходе в отставку

        13:05   28 Сентября 2017
        213
        ВКС РФ помешали «Джебхат ан-Нусре» спасти боевиков ИГИЛ из «акербатского котла»

        ВКС РФ помешали «Джебхат ан-Нусре» спасти боевиков ИГИЛ из «акербатского котла»

        13:01   28 Сентября 2017
        1469
        СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

        СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

        11:41   28 Сентября 2017
        753
        Суд Москвы заочно арестовал информатора WADA Родченкова

        Суд Москвы заочно арестовал информатора WADA Родченкова

        11:28   28 Сентября 2017
        198