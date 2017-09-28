Скудоумие Киева как беда Европы: политолог о том, как украинский кризис повлиял на Запад

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что украинский конфликт свидетельствует о наличии кризиса во всей Европе.

«Это страшная беда, что мы не можем в своем доме навести порядок. Это говорит о тяжелейшем кризисе в Европе», — заявил Лукашенко на встрече с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы, слова главы государства приводит Газета.ru.

Украина, по его мнению, является прекрасным государством, однако военные действия, происходящие там, лишают граждан надежды на светлое и процветающее будущее.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что сейчас на Украине тлеет внутренний гражданский конфликт, который нынешняя власть, «ввиду своего скудоумия», пыталась разрешить антитеррористической операцией с использованием вооруженных сил Украины.

«Это противоречит всем статьям Конституции Украины. Война на Украине не ведется, несмотря на продолжающиеся обстрелы, артиллерийские дуэли и похищения людей. Этот конфликт в определенной степени «заморожен», но с другой стороны, он продолжается, опять же, по причине скудоумия киевских властей и их спонсоров, которые пытаются использовать этот конфликт против России», — объясняет происходящее Брутер.

Он говорит, что выборы в Германии свидетельствуют о том, что Европа находится в кризисе. Пример Германии показателен, поскольку это самая успешная европейская страна. Однако прямой зависимости между кризисом в Европе и на Украине, по мнению эксперта, нет.

«Конфликт на Украине — это причина одного из проявлений европейского кризиса, но прямой зависимости между этими событиями нет. Причины украинского упадка несколько шире», — заключает Владимир Брутер.

Политический аналитик указывает, что ухудшение положения европейских стран может спровоцировать усугубление кризиса на Украине, но подобная зависимость носит очень условный характер.

«Лукашенко, говоря о кризисе в Европе и на Украине, прав, но только если рассматривать эти вещи отдельно друг от друга», — считает Брутер.

Александр Лукашенко напомнил, что еще в начале конфликта на Украине в Минске были озвучены предложения, чтобы «не усугубить положение». В частности, белорусский лидер предлагал задействовать вооруженные силы Белоруссии в качестве миротворцев, чтобы сдержать эскалацию конфликта.

Владимир Брутер в свою очередь указывает, что сам по себе ввод миротворческого контингента, направленного на поддержку миссии ОБСЕ, не является проблемой, проблемой является миссия сама по себе.

«Владимир Путин не случайно говорит о том, что миссия должна работать только после того, как стороны конфликта полностью отведут тяжелую артиллерию. Это и есть главная проблема, которая мешает полностью «заморозить» конфликт», — объясняет Брутер.

Если Украина прекратит вооруженные столкновения, то у общественности возникнет логичный вопрос, что же там происходило последние четыре года. По словам политолога, в украинском конфликте вообще нет никакого смысла. Если Украина признает, что на ее территории происходит гражданский конфликт и позволит войскам ООН разделить воюющие стороны, то противостояние будет исчерпано.

«Если конфликт будет «заморожен», то этот факт будет наглядной демонстрацией того, что Украина четыре года нарушала собственную конституцию, спровоцировала военный конфликт со своими гражданами для того, чтобы понять, что противостояние было неуместным, и начать решать его политическими средствами», — резюмировал Брутер.

Спикер уверен, что активное противодействие официального Киева московскому сценарию урегулирования конфликта на юго-востоке Украины наглядно демонстрирует тот факт, что Украина не желает урегулировать разногласия с народными республиками.