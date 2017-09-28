Ручной бобик Авакова раскрыл пасть на Порошенко: как пожар под Винницей перекинулся на Киев

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Известный блогер Борис Рожин считает, что пожар на армейском складе под Винницей даст новый толчок фракционной борьбе внутри киевского политикума. По мнению аналитика, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уже сейчас пытается ослабить контроль Петра Порошенко над ВСУ.

«За исключением МВД все ключевые силовые структуры — армия, СБУ, прокуратура, находятся под контролем Порошенко, на Украине немало желающих сократить подобное силовое влияние. Открыто выступить против Порошенко персонажи типа Авакова не могут, так как легитимность Порошенко обеспечивается США, и они пока не готовы от Порошенко отказаться. Но вот пользуясь теми или иными событиями (вроде взрывов складов боеприпасов), можно организовывать атаки на ставленников Порошенко, подрывая его влияние через атаки на инструменты контроля», — пишет Рожин в своем блоге.

Муженко в отставку

Рупором, озвучившим аваковские обвинения, стал депутат Верховной рады и известная на Украине медийная фигура Антон Геращенко. На своей странице в Facebook он публично требует отставки Муженко в связи с некомпетентностью. На следующем заседании комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности и обороны Геращенко обещает поднять этот вопрос официально. «Место Виктора Муженко должен занять молодой и ответственный офицер Вооруженных сил, который должен возглавить процесс настоящей, а не фейковой реформы нашей армии и флота», — призывает Геращенко.

«Ручной бобик Авакова начал раскрывать пасть на Порошенко и его ставленника Муженко», — комментирует данную ситуацию Рожин.

Некоторым читателям Рожина, в свою очередь, кажется странным, что в своей критике Муженко Геращенко даже забыл по традиции приплести к пожару на военном складе в Винницкой области Россию и лично ее президента Владимира Путина. Они в посте Геращенко в Facebook действительно не упоминаются.

Непотопляемый генерал

Это уже не первый раз, когда Муженко пытаются «свалить», продолжает Рожин. В 2015 году сместить начальника украинского Генштаба уже попробовал олигарх Игорь Коломойский. Он безуспешно пытался заменить Муженко украинским националистическим политиком Дмитрием Ярошем. Еще какое-то время спустя был «проект» по назначению на должность начальника Генштаба командующего Сухопутными войсками ВСУ Геннадия Воробьева. Эту инициативу «лоббировал» известный украинский журналист Юрий Бутусов. Она также не увенчалась успехом — в феврале 2017 года генерал Воробьев умер в своем кабинете.

«И вот опять, теперь уже с подачи Авакова. Видимо с учетом появления фактора Саакашвили, определенные круги пытаются ослабить контроль Порошенко над силовыми структурами, организовав атаку на ключевую креатуру Порошенко в армии», — пишет Борис Рожин.

Блогер не уверен, что план Авакова и его союзников по «Народному фронту» — а именно эту партию в украинском парламенте представляет Геращенко — увенчается успехом. За свои годы на посту начальника Генштаба ВСУ Муженко продемонстрировал завидную способность держаться за свое место.

«Надо понимать, что Муженко спокойно пережил провалы ВСУ под Иловайском, Дебальцево и ДАП (Донецкий аэропорт — прим. ФАН), предшествующие взрывы складов и попытки его подсидеть со стороны конкурирующих группировок влияния», — поясняет блогер.

Главное качество Муженко, считает Борис Рожин, это лояльность к действующему президенту Украины. Именно оно удерживает его на посту, несмотря на все военные поражения и техногенные катастрофы. «Лояльность Порошенко — вот главное качество Муженко, поэтому на все прочее — на погибших солдат, потерянную технику, уничтоженные склады — регулярно закрывают глаза», — подчеркивает Рожин.

Если Порошенко простил Муженко все его предыдущие «подвиги», он простит ему и взрывы на складе в Калиновке, резюмирует Рожин. Тем более что увольнение Муженко в запас действительно серьезно ослабит контроль президента Украины над ВСУ. Если сейчас Порошенко даст слабину под нажимом Авакова, то после следующей серии взрывов на армейских складах — а можно предположить, что что-то такое рано или поздно случится — от него потребуют пожертвовать кем-то еще из своих политических союзников: скажем, министром обороны Украины Степаном Полтараком или главой СБУ Василием Грицаком.