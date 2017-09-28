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Штрафы и аресты: куда приведет Навального несанкционированный митинг в Нижнем Новгороде
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    Штрафы и аресты: куда приведет Навального несанкционированный митинг в Нижнем Новгороде

    16:25  28 Сентября 2017
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    Митинг Алексея Навального в Нижнем Новгороде может закончится арестами

    Скандальный российский видеоблогер Алексей Навальный 29 сентября собирается провести несанкционированный митинг в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в его местном штабе. Все это может закончиться арестами и административным штрафом, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей юрист Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Владислав Гриб.

    Отметим, Навальный намеревается провести митинг в Нижнем Новгороде, даже несмотря на то, что мероприятие не согласовано с городской администрацией. Почему-то сторонники блогера уверены — митинг согласован. Власти же Нижнего Новгорода подчеркивают, что чиновникам администрации пришлось ехать в ставку блогера вместе с представителями прокуратуры, чтобы подтвердить решение об отказе. На сайте Навального отмечается, что на действия городских властей поданы заявления в полицию, Следственный комитет и прокуратуру о готовящемся «преступлении и провокации».

    Нижний Новгород

    В полиции Нижегородской области призывают жителей и гостей города воздержаться от участия в мероприятии, которое пытаются организовать сторонники Навального.

    «Если все будет развиваться так, как развивается сейчас, то, конечно, это будет нарушением российского законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании. По всей видимости, самому Навальному будет грозить административная ответственность и штраф. Понятно, что вне зависимости от фамилии, будь то Иванов, Петров или Навальный, если есть нарушение законодательства, наступает административная ответственность, тут даже рассуждать не о чем. Вне зависимости от имени, политической ориентации, будь то «Единая Россия», коммунисты, Навальный — все должно быть в рамках российского законодательства», — поясняет ситуацию юрист.

    Можно предположить, что ответ на несанкционированный митинг может быть корректным и сдержанным.

    «Все может быть максимально мягким, даже с легкими поблажками, потому что любая невыдержанность власти, любое формально жесткое соблюдение закона будет, к сожалению, в минус нижегородским властям. Сам же Навальный оказался в крайне затруднительном положении. Его главная задача не привести к крайней ситуации, не обострять и не провоцировать силовиков. Если будут аресты рядовых участников митинга, часть вины будет лежать на нем, он это понимает. Если все пойдет плохо, то многие соратники Навального могут его осудить за то, что он спровоцировал молодежь, кого-то арестовали, оштрафовали. В общем, Навальному нужен многотысячный митинг без эксцессов, а это реально сложная задача», — заключил Владислав Гриб.

    Задача действительно сложная, похоже, с каждым днем поклонников у Навального становится все меньше и меньше. Взять хотя бы состоявшийся 23 сентября митинг во Владивостоке, на который пришло всего 700 человек. К слову, столько же участников заявилось на оппозиционное собрание в Хабаровске 24 сентября.

    Юрист также напомнил об ответственности за участие в несанкционированном митинге. Так, рядовой участник мероприятия может получить административный штраф от десяти до двадцати тысяч рублей. Стоит также отметить, что похожая ситуация сложилась в Тюмени и Краснодаре, где местные власти также отказались согласовать собрание оппозиции.

    Штрафы и аресты: чем закончится для Навального несанкционированный митинг в Нижнем Новгороде

    Напомним, скандальный видеоблогер Алексей Навальный в рамках своей предвыборной кампании посетил ряд регионов, где провел митинги. Причем зачастую они были согласованы с местными властями. Сам оппозиционер в выборах-2018 принимать участие не может из-за судимостей.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #навальный #нижний новгород #фбк #штраф #видеоблогер #административная ответственность
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