Путин: Промышленность РФ готова участвовать в энергопроектах в Гвинее

В Избранное

Москва, 28 сентября. Российские энергетические компании готовы подключиться к созданию объектов энергетики в Гвинее, объявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Республики Гвинея Альфой Конде. В частности, по словам Путина, к участию в энергетических проектах в африканской стороне готовы подключиться такие российские концерны, как «Русгидро» и «Силовые машины».

«Российские компании готовы подключиться к созданию и техническому оснащению гвинейских энергообъектов. В частности, наша компания «Силовые машины» заинтересована в экспорте энергогенерирующих установок в рамках проекта строительства гидроэлектростанции, — отметил Путин, — а «Русгидро» может помочь в проведении технологических изысканий и проектировании гидроэнергетических мощностей».

Отметим, что основной темой встречи президентов России и Гвинеи стали экономические взаимоотношения между двумя странами. Президент Альфа Конде отметил, что весь Африканский союз отмечает неизменную поддержку со стороны России — так же, как в прошлом Советский Союз. Путин отметил, что африканским государствам был списан долг в размере 20 млрд долларов, чтобы помочь их развитию.