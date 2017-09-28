НАТО отреагировала на слухи о заморозке Совета с Россией
В Избранное
Брюссель, 28 сентября. Руководство Североатлантического альянса (НАТО) не планирует замораживать работу Совета Россия-НАТО (СРН). Об этом в четверг сообщила представитель альянса Оана Лунгеску.
«Союзники по НАТО по-прежнему открыты к периодическому, сосредоточенному и значимому диалогу с Россией в рамках Совета Россия-НАТО», — цитирует ее слова РИА Новости.
Кроме того, стороны обсуждают дату созыва очередного заседания СРН.
Напомним, ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг рассказал о том, что Россия и НАТО наладили периодический диалог по целому ряду важных вопросов.