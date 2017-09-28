НАТО отреагировала на слухи о заморозке Совета с Россией

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Брюссель, 28 сентября. Руководство Североатлантического альянса (НАТО) не планирует замораживать работу Совета Россия-НАТО (СРН). Об этом в четверг сообщила представитель альянса Оана Лунгеску.

«Союзники по НАТО по-прежнему открыты к периодическому, сосредоточенному и значимому диалогу с Россией в рамках Совета Россия-НАТО», — цитирует ее слова РИА Новости.

Кроме того, стороны обсуждают дату созыва очередного заседания СРН.

Напомним, ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг рассказал о том, что Россия и НАТО наладили периодический диалог по целому ряду важных вопросов.