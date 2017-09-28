Избранный президент РАН рассказал о встрече с Путиным

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Москва, 28 сентября. Избранный президентом Российской академии наук директор Института прикладной физики РАН Александр Сергеев в ходе проходящего в Москве собрания академиков рассказал, о чем зашла речь в ходе его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Встреча президента РАН и президента России состоялась накануне.

По словам Сергеева, Путин подчеркнул, что российские власти будут содействовать тому, чтобы РАН занимала почетное место не только в науке, но и в целом по стране.

«Президент сказал: «Завтра, когда вы будете вести свое первое собрание, обязательно скажите, что Академия наук — это «штаб» науки, что она очень нужна стране», — заявил Сергеев.

Напомним, в ходе выборов в президенты РАН физик Сергеев с большим отрывом обошел своего ближайшего соперника — океанолога Роберта Нигматуллина.