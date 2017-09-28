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Общество
Избранный президент РАН рассказал о встрече с Путиным
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    Избранный президент РАН рассказал о встрече с Путиным

    18:00  28 Сентября 2017
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    Избранный президент РАН рассказал о встрече с Путиным

    Москва, 28 сентября. Избранный президентом Российской академии наук директор Института прикладной физики РАН Александр Сергеев в ходе проходящего в Москве собрания академиков рассказал, о чем зашла речь в ходе его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Встреча президента РАН и президента России состоялась накануне.

    По словам Сергеева, Путин подчеркнул, что российские власти будут содействовать тому, чтобы РАН занимала почетное место не только в науке, но и в целом по стране.

    «Президент сказал: «Завтра, когда вы будете вести свое первое собрание, обязательно скажите, что Академия наук  — это «штаб» науки, что она очень нужна стране», — заявил Сергеев.

    Избранный президент РАН рассказал о встрече с Путиным

    Напомним, в ходе выборов в президенты РАН физик Сергеев с большим отрывом обошел своего ближайшего соперника — океанолога Роберта Нигматуллина.

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    Автор: Валентин Меликов
    #путин #сергеев
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