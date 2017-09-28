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Украина
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Политика
Китай закрывает все компании Северной Кореи на своей территории
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    Китай закрывает все компании Северной Кореи на своей территории

    15:10  28 Сентября 2017
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    Китай закрывает все компании Северной Кореи на своей территории

    Пекин, 28 сентября. Китайское правительство решило закрыть все совместные предприятия с участием юридических и частных лиц из Северной Кореи в ближайшие три месяца в связи с принятием резолюции СБ ООН 2375. Об этом в четверг сообщает министерство коммерции Китая.

    По информации ведомства, совместные китайские и северокорейские предприятия должны завершить свою работу.

    Напомним, резолюция ООН 2375 была принята 12 сентября текущего года. 

    Китай закрывает все компании Северной Кореи на своей территории

    Накануне американский президент Дональд Трамп дал гарантии разрушительных последствий для КНДР. 

    Ранее глава дипломатического ведомства Северной Кореи заявил, что Пхеньян может сбивать бомбардировщики США вне своего воздушного пространства. 

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    Автор: Дана Балан
    #кндр #китай #северная корея #пхеньян
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