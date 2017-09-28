Донбасс сегодня: позиция Лукашенко, Пушков о диверсии и Украине, 69-й гумконвой для ДНР и ЛНР

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Донбасс сегодня, 28 сентября. Александр Лукашенко связал войну в Донбассе с кризисом Запада. МЧС России направило в Донецк и Луганск 69-й гумконвой. Пушков рассказал о последствиях отказа Киева от особого статуса Донбасса и о диверсии по созданию на границе России «прифронтовой» Украины.

Лукашенко связал войну в Донбассе с кризисом в Европе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что невозможность установить мир на востоке Украины говорит о тяжелейшем кризисе в Европе.

«Это страшная беда, что мы в своем доме не можем навести порядок. Это говорит о тяжелейшем кризисе в Европе», — цитирует слова президента Белоруссии «Газета.ру».

Заявление прозвучало на встрече Александра Лукашенко с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы.

В ходе своего выступления Лукашенко отметил, что Минск еще в 2014 году предлагал пути урегулирования ситуации в Донбассе. По словам главы Белоруссии, тогда европейским политикам предлагались варианты, «как выйти из этой ситуации [на востоке Украины], чтобы не усугубить положение».

«Европейские политики согласились с нашими предложениями, но действий, к сожалению, не последовало, — заявил Лукашенко. — А сегодня, когда погибли тысячи людей, когда это уже стало конфликтом международного масштаба, все признали, что мы были правы. Фактически многие [сейчас] предлагают тот же вариант, который я когда-то предложил еще в начале этого конфликта».

Напомним, осенью 2014 года Лукашенко заявил в нескольких интервью, что его план урегулирования ситуации в Донбассе предусматривал отправку в зону конфликта миротворцев из числа белорусских военных. Но этот план был отвергнут Западом, рассказал глава Белоруссии.

69-й гумконвой для Донбасса

МЧС России направило в Донбасс 69-й конвой с гуманитарной помощью. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«69-я колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью для Донбасса вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области и движется в сторону российско-украинской границы», — сообщили в ведомстве.

Автоколонна, которая впоследствии разделится на две, — для Донецка и для Луганска — везет более 400 тонн гуманитарных грузов, в том числе детское питание, медикаменты и медицинское оборудование.

МЧС России доставляет гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года — с начала вооруженного конфликта на востоке Украины. За это время в ДНР и ЛНР было направлено 68 автоколонн МЧС, которые доставили в Донбасс более 70 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Пушков об особом статусе Донбасса

Отказ Киева продлевать действие закона об особом статусе Донбасса автоматически поставит точку на дальнейшем обсуждении вопроса о направлении миссии ООН на восток Украины. Такую точку зрения высказал сенатор Алексей Пушков в ходе круглого стола «Последний рубеж: что произойдет в связи с завершением действия закона Украины об особом статусе Донбасса».

Напомним, действие закона прекращается 18 октября.

По словам Пушкова, отказ от этого закона уничтожает основу для обсуждения вопроса о миссии ООН в Донбассе.

«Идея о миссии ООН непосредственно связана с выполнением минских соглашений, является продолжением минских соглашений и может быть реализована только на основе минских соглашений», — подчеркнул сенатор (цитата по ТАСС).

Пушков напомнил, что в документе, который неофициально называется «Минск-2», прописано обязательство Киева предоставить Донбассу особый статус в составе Украины.

«Все, что произошло на Украине с февраля 2014 года, это колоссальная диверсия по превращению ее в прифронтовое государство, враждующее с Россией. Факт», — позже написал Пушков в Twitter.