Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Украина
Турчинов: Украина будет воевать с Россией на фронте и на рынках вооружений
Новороссия
Донбасс сегодня: позиция Лукашенко, Пушков о диверсии и Украине, 69-й гумконвой для ДНР и ЛНР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс сегодня: позиция Лукашенко, Пушков о диверсии и Украине, 69-й гумконвой для ДНР и ЛНР

    15:15  28 Сентября 2017
    83

    Донбасс сегодня: позиция Лукашенко, Пушков о диверсии и Украине, 69 гумконвой для ДНР и ЛНР

    Донбасс сегодня, 28 сентября. Александр Лукашенко связал войну в Донбассе с кризисом Запада. МЧС России направило в Донецк и Луганск 69-й гумконвой. Пушков рассказал о последствиях отказа Киева от особого статуса Донбасса и о диверсии по созданию на границе России «прифронтовой» Украины.

    Лукашенко связал войну в Донбассе с кризисом в Европе

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что невозможность установить мир на востоке Украины говорит о тяжелейшем кризисе в Европе.

    «Это страшная беда, что мы в своем доме не можем навести порядок. Это говорит о тяжелейшем кризисе в Европе», — цитирует слова президента Белоруссии «Газета.ру».

    Лукашенко связал войну в Донбассе с кризисом в Европе

    Заявление прозвучало на встрече Александра Лукашенко с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы.

    В ходе своего выступления Лукашенко отметил, что Минск еще в 2014 году предлагал пути урегулирования ситуации в Донбассе. По словам главы Белоруссии, тогда европейским политикам предлагались варианты, «как выйти из этой ситуации [на востоке Украины], чтобы не усугубить положение».

    «Европейские политики согласились с нашими предложениями, но действий, к сожалению, не последовало, — заявил Лукашенко. — А сегодня, когда погибли тысячи людей, когда это уже стало конфликтом международного масштаба, все признали, что мы были правы. Фактически многие [сейчас] предлагают тот же вариант, который я когда-то предложил еще в начале этого конфликта».

    Лукашенко отметил, что Минск еще в 2014 году предлагал пути урегулирования ситуации в Донбассе

    Напомним, осенью 2014 года Лукашенко заявил в нескольких интервью, что его план урегулирования ситуации в Донбассе предусматривал отправку в зону конфликта миротворцев из числа белорусских военных. Но этот план был отвергнут Западом, рассказал глава Белоруссии.

    69-й гумконвой для Донбасса

    МЧС России направило в Донбасс 69-й конвой с гуманитарной помощью. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

    «69-я колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью для Донбасса вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области и движется в сторону российско-украинской границы», — сообщили в ведомстве.

    Автоколонна, которая впоследствии разделится на две, — для Донецка и для Луганска — везет более 400 тонн гуманитарных грузов, в том числе детское питание, медикаменты и медицинское оборудование.

    МЧС России доставляет гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года — с начала вооруженного конфликта на востоке Украины. За это время в ДНР и ЛНР было направлено 68 автоколонн МЧС, которые доставили в Донбасс более 70 тысяч тонн гуманитарных грузов.

    69-й гумконвой для Донбасса

    Пушков об особом статусе Донбасса

    Отказ Киева продлевать действие закона об особом статусе Донбасса автоматически поставит точку на дальнейшем обсуждении вопроса о направлении миссии ООН на восток Украины. Такую точку зрения высказал сенатор Алексей Пушков в ходе круглого стола «Последний рубеж: что произойдет в связи с завершением действия закона Украины об особом статусе Донбасса».

    Напомним, действие закона прекращается 18 октября.

    Пушков об особом статусе Донбасса

    По словам Пушкова, отказ от этого закона уничтожает основу для обсуждения вопроса о миссии ООН в Донбассе.

    «Идея о миссии ООН непосредственно связана с выполнением минских соглашений, является продолжением минских соглашений и может быть реализована только на основе минских соглашений», — подчеркнул сенатор (цитата по ТАСС).

    Пушков напомнил, что в документе, который неофициально называется «Минск-2», прописано обязательство Киева предоставить Донбассу особый статус в составе Украины.

    «Все, что произошло на Украине с февраля 2014 года, это колоссальная диверсия по превращению ее в прифронтовое государство, враждующее с Россией. Факт», — позже написал Пушков в Twitter.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс #лнр #лукашенко #пушков #гумконвой
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 104188

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29506

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43191

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23551

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8999
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава Дагестана Абдулатипов официально объявил об уходе в отставку

        Глава Дагестана Абдулатипов официально объявил об уходе в отставку

        13:05   28 Сентября 2017
        181
        ВКС РФ помешали «Джебхат ан-Нусре» спасти боевиков ИГИЛ из «акербатского котла»

        ВКС РФ помешали «Джебхат ан-Нусре» спасти боевиков ИГИЛ из «акербатского котла»

        13:01   28 Сентября 2017
        1283
        СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

        СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

        11:41   28 Сентября 2017
        684
        Суд Москвы заочно арестовал информатора WADA Родченкова

        Суд Москвы заочно арестовал информатора WADA Родченкова

        11:28   28 Сентября 2017
        164