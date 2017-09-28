Меркель и Порошенко обсудили ввод миротворцев ООН в Донбасс

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Киев, 28 сентября. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщила пресс-служба администрации украинского лидера.

В ходе диалога политики обсудили ситуацию в зоне военного конфликта в Донбассе. Кроме того, были скоординированы подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН.

Порошенко также поздравил Меркель с победой блока ХДС/ХСС на выборах в бундестаг.

Напомним, ранее стало известно о том, что российская сторона может заблокировать украинскую резолюцию, посвященную вводу миротворцев ООН в Донбасс.