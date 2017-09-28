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Россия
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Технологии
Японские корпорации Toyota, Mazda и Denso объединились для создания электромобиля
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    Японские корпорации Toyota, Mazda и Denso объединились для создания электромобиля

    14:53  28 Сентября 2017
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    Японские корпорации Toyota, Mazda и Denso объединились для создания электромобиля

    Токио, 28 сентября. Японские автогиганты Toyota и Mazda, совместно с производителем автозапчастей Denso, объединяются для создания электромобиля и разработки его технологической базы. В рамках соглашения будут вестись работы по проектированию широкого спектра моделей автомобилей, в том числе внедорожников и легких грузовиков.

    Как отмечают компании в выпущенном в связи с заключением контракта пресс-релизе, соглашение «направлено на инновацию процесса разработок путем объединения сильных сторон каждой компании, в том числе продуктового планирования со стороны Mazda, мастерства компьютерного моделирования Denso и платформы New Global Architecture компании Toyota».

    Японские корпорации Toyota, Mazda и Denso объединились для создания электромобиля

    Японские корпорации подчеркивают, что хотят создать бизнес-структуру, которая бы позволила вовлекать в работу над проектами сторонних автопроизводителей и поставщиков.

    Ранее стало известно, что компании подключились к работе над созданием электромобиля в связи с ужесточением экологических норм по всему миру. Toyota и Mazda опасаются потерять долю на рынке с постепенным переходом на электромобили.

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    Автор: Валентин Меликов
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