Японские корпорации Toyota, Mazda и Denso объединились для создания электромобиля

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Токио, 28 сентября. Японские автогиганты Toyota и Mazda, совместно с производителем автозапчастей Denso, объединяются для создания электромобиля и разработки его технологической базы. В рамках соглашения будут вестись работы по проектированию широкого спектра моделей автомобилей, в том числе внедорожников и легких грузовиков.

Как отмечают компании в выпущенном в связи с заключением контракта пресс-релизе, соглашение «направлено на инновацию процесса разработок путем объединения сильных сторон каждой компании, в том числе продуктового планирования со стороны Mazda, мастерства компьютерного моделирования Denso и платформы New Global Architecture компании Toyota».

Японские корпорации подчеркивают, что хотят создать бизнес-структуру, которая бы позволила вовлекать в работу над проектами сторонних автопроизводителей и поставщиков.

Ранее стало известно, что компании подключились к работе над созданием электромобиля в связи с ужесточением экологических норм по всему миру. Toyota и Mazda опасаются потерять долю на рынке с постепенным переходом на электромобили.