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Дамаск, 28 сентября. В ходе«подземной» войны в пригородах сирийской столицы армия САР и боевики несут серьезные потери.

Медиа-крыло «Файлак ар-Рахман» (ранее группировка была связана с запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра1») сообщило, что боевикам удалось заминировать одно из зданий на пути наступления Республиканской гвардии Сирии. После того, как военнослужащие вошли в строение, мина была активирована. Исламисты заявили о гибели не менее 50 гвардейцев.

Со своей стороны САА также минирует здания для подрывов джихадистов и заманивает боевиков в ловушки, пишет арабское издание «Аль-Масдар». В восточном районе Айн-Тарма исламисты оказались в хорошо пристрелянном коридоре между двумя крупными строениями. Гвардейцы сообщают об уничтожении около двадцати боевиков «Файлак ар-Рахман».

1 Организация запрещена на территории РФ.