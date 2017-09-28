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Украина
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ДНР: Пьяные украинские силовики подорвались на гранате, один человек погиб
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    ДНР: Пьяные украинские силовики подорвались на гранате, один человек погиб

    14:56  28 Сентября 2017
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    ДНР: Пьяные украинские силовики подорвались на гранате, один человек погиб

    Донецк, 28 сентября. Один украинский силовик погиб, еще трое получили ранения в результате взрыва гранаты, который произошел из-за неосторожного обращения с огнем, сообщил глава пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

    По словам Безсонова, инцидент произошел во время дежурства. Военные развели огонь, чтобы согреться. Однако, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они не обратили внимания на гранату, которая лежала возле костра. В результате произошел взрыв, который унес жизнь человека. Еще трое получили ранения. Однако силовики представили этот случай как обстрел со стороны военных ДНР.

    Расположение сил в данном регионе не позволяет вести огонь из подобного вооружения, подчеркнул Безсонов.

    «Максимальная дальность выстрела гранатой ВОГ-25, используемой для подствольных гранатометов, составляет не более 400 метров. А расстояние до позиций ВС ДНР превышает дальность стрельбы», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

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    Автор: Дима Оленин
    #днр #украина #граната
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