ДНР: Пьяные украинские силовики подорвались на гранате, один человек погиб

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Донецк, 28 сентября. Один украинский силовик погиб, еще трое получили ранения в результате взрыва гранаты, который произошел из-за неосторожного обращения с огнем, сообщил глава пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

По словам Безсонова, инцидент произошел во время дежурства. Военные развели огонь, чтобы согреться. Однако, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они не обратили внимания на гранату, которая лежала возле костра. В результате произошел взрыв, который унес жизнь человека. Еще трое получили ранения. Однако силовики представили этот случай как обстрел со стороны военных ДНР.

Расположение сил в данном регионе не позволяет вести огонь из подобного вооружения, подчеркнул Безсонов.