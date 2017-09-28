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Сирия, 28 сентября. Боевики, перевозившие оружие, задержаны в городе Хама. Террористы ИГ1 начали контратаку в районе города Ас-Сувар в Дейр эз-Зоре. «Джебхат Ан-Нусра»3*** потеряла деревню на юго-западе провинции Дамаск, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии проводят боевые вылеты в «Акербатском котле» в провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли сеть подземных тоннелей боевиков в Восточной Гуте Дамаска; задержали радикалов, перевозивших контрабандное оружие, в Хаме.

«Исламское государство»: начало контратаку в районе населенного пункта Ас-Сувар северо-восточнее Дейр эз-Зора; организовало взрыв в северной части провинции Даръа; казнило пятерых гражданских лиц по обвинению в связях с ВС Ирака в городе Аль-Каим в Аль-Анбаре.

«Тахрир Аш-Шам»: утратила деревню Талят Ад-Даба на юго-западе провинции Дамаск; нанесла удары по городу Алеппо; подверглась авианалету ВВС Сирии к западу от Алеппо.

Курды: ведут бои с ИГ в районе Аль-Кахраба в городе Ракка.

Международная коалиция: направила новую партию американской военной техники в Дейр эз-Зор; нанесла авиаудары по Ракке, погибли около 30 мирных жителей.

Провинция Дамаск

Ранее поступала информация о возобновившихся столкновениях между силами Сирийской арабской армии (САА) и радикалами антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам» в юго-западной части Дамаска. Как сообщает агентство новостей Damascus Now, правительственным войскам и Национальным силам обороны****** (NDF) удалось восстановить контроль над деревней Талят Ад-Даба, расположенной западнее города Бейт Джинн.

В районе оазиса Восточная Гута тем временем продолжаются перестрелки между подразделениями САР и боевиками формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман». Об этом сообщают местные Twitter-каналы (ain_tarma) и (Ghouta_GMC). Согласно информации военного источника в сети Facebook (Syria News Network Home), в квартале Джобар военнослужащим 4-й дивизии армии САР удалось занять сеть подземных тоннелей исламистов. В скором времени САА намеревается взорвать переход.

Провинция Алеппо

Новостное агентство Damascus Now сообщает о новых обстрелах, проведенных радикалами исламистских группировок «Файлак Аш-Шам» и «Тахрир Аш-Шам», в административном центре региона. Несколько ракетных снарядов, выпущенных с позиций боевиков, разорвались на центральных улицах Ан-Ниль и Масакин Ас-Сабиль. Кроме того, по данным информационного портала Syria Watan News, под ударами «Джебхат Ан-Нусры» также оказались мирные районы Алеппо — Аль-Мукамбо и Аш-Шухба. Данных о пострадавших пока не поступало.

Военный источник в соцсети Twitter (Bawaba_hallab) передает, что сирийские военные самолеты, в свою очередь, провели воздушную атаку укрепрайонов исламистов вблизи населенных пунктов Аурм Аль-Кубра и Аш-Шейх Сулейман западнее столицы провинции.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы «Исламского государства»2 начали массированную контратаку в районе населенного пункта Ас-Сувар, расположенного в 50 километрах от Дейр эз-Зора, передает информационное агентство Al Masdar News. Сообщается, что в нападении приняли участие десятки хорошо вооруженных радикалов террористической группировки, а также два смертника на «джихад-мобилях». Ожесточенные перестрелки все еще продолжаются. На помощь Сирийским демократическим силам**** (SDF) уже было направлено подкрепление. О потерях сторон не сообщается.

Кроме того, новая колонна военной техники от США движется в сторону промышленной зоны на восточном берегу Евфрата. Курдские источники опубликовали видеозапись, на которой запечатлены американские бронеавтомобили, направляющиеся из провинции Хасака.

Провинция Даръа

Очередной взрыв прогремел в северной части провинции Даръа. Как сообщает информационный портал Bosra Press, взрывное устройство сработало в районе шоссе между населенными пунктами Кафр Шамс и Акраба. Данные территории находятся под контролем Сирийской свободной армии** (ССА). Таким образом, предполагают местные активисты, за организацию взрыва ответственны террористы группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», которые ведут борьбу с силами вооруженной оппозиции в регионе. Никакой информации о пострадавших пока не поступало.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (Mohamadothman1o) сообщает о новых жертвах международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. В результате удара коалиционной авиации по кварталу Аль-Хадика Аль-Баида в Ракке порядка 30 человек из числа гражданского населения были убиты. Большинство из погибших — женщины и дети.

Разворачиваются бои между «Демократическими силами» и отрядами «Исламского государства» в районе Аль-Кахраба к северу от центра Ракки. О потерях сторон Twitter-канал (olay6663) не сообщает. Напомним, силы западного альянса вместе с Сирийской демократической армией (SDF) ведут в столице провинции военную операцию «Гнев Евфрата».

Провинция Хама

На одном из контрольно-пропускных пунктов в административном центре провинции были задержаны радикалы, перевозившие тщательно спрятанное оружие, которое предназначалось для боевиков вооруженной оппозиции. Были изъяты десятки автоматов, большое количество ручных гранат, бронежилетов, патронов и пистолетов, сообщает информагентство Al Masdar News. Напомним, в столице региона не раз происходили взрывы бомб, заложенных членами подпольных формирований.

Между тем правительственные войска при помощи российских ВКС продолжают зачистку «Акербатского котла» от террористов «Исламского государства». Согласно сведениям новостного портала Damascus Now, союзная авиация РФ и Сирии наносит авиаудары по позициям радикалов террористической группировки в районе населенных пунктов Аль-Хирдана, Суха и Абу Хбелят, расположенных восточнее города Саламия. Об этом сообщает агентство новостей Smart News Agency.

Ирак

Террористы «Исламского государства» казнили пятерых гражданских лиц по обвинению в «отступничестве и неверности» на западе провинции Аль-Анбар, передает информационный портал Iraqi News. Подозреваемые якобы отправляли секретную информацию вооруженным силам Ирака, вина обвиняемых доказана не была. Инцидент произошел в городе Аль-Каим близ сирийско-иракской границы. Напомним, правительственные войска вместе с Силами народной мобилизации ведут освободительную операцию в Аль-Анбаре.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)