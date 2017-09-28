Донбасс сегодня: пьяный дебош солдат ВСУ, минометные обстрелы, очередная ложь украинских СМИ

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Донбасс, 28 сентября. ВСУ бьют по ДНР из танков и минометов. Украинские солдаты учиняют пьяные разборки после ДТП. Украинские СМИ заметили в гумконвое «поставки вооружения». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка в Донбассе

За минувшие сутки с позиций киевских силовиков по 15 населенным пунктам ДНР и ЛНР было выпущено более 120 танковых снарядов и мин различного калибра. Таким образом, солдаты ВСУ и Нацгвардии нарушили режим прекращения огня 30 раз. При обстрелах территорий Донбасса украинские силовики применяли запрещенные минскими соглашениями системы тяжелых вооружений.

На донецком направлении ВСУ применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также танки. Наиболее массивным обстрелам подверглись пригороды Донецка и южные поселки ДНР. В результате обстрелов Докучаевска разрушен один жилой дом, ранения получила мирная жительница поселка Васильевка. Один военнослужащий ВС ДНР погиб. На луганском направлении огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

Алкогольная бригада

Из сообщений оперативного командования ДНР следует, что регулярные случаи неуставных взаимоотношений между военнослужащими ВСУ стали приобретать массовый характер.

Военнослужащий 1 отбр ВСУ сержант Халявка, находясь в увольнении в Волновахском районе украинской части Донецкой области, решил отметить отгул алкоголем. Результатом дальнейшей пьяной езды на личном авто стало ДТП с участием двоих таких же нетрезвых солдат 28 бригады ВСУ.

В результате «выяснения» виновника ДТП, сержант Халявка был побежден в неравной схватке с вдвое превосходящими силами противника и впоследствии был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Лёгкое прозрение

Не часто можно услышать от представителей украинской власти реальную самокритику, но иногда все же удается. Накануне депутат Верховной Рады Украины от партии «Самопомощь» Наталья Веселова прокомментировала законопроект «О прекращении экономической и транспортной блокады» ДНР и ЛНР, внесенный в украинский парламент депутатом Вадимом Рабиновичем.

Суть законопроекта состоит в том, что украинская сторона прекращает все виды блокады региона и буквально «заманивает» к себе предпринимателей ДНР и ЛНР для прохождения процедуры регистрации в Киеве и дальнейшей уплаты налогов в украинский бюджет. Также предусмотрено возобновление пассажирского сообщения между Донбассом и Украиной и многое другое.

Несмотря на попытку реализации Киевом хитрой схемы по «мягкой» реинтеграции путем рассмотрения и возможного принятия данного законопроекта, в словах народных избранников ощущалась разумная критика. Депутат Веселова написала в своей колонке в одном из украинских СМИ: «Фактически Украина отказалась от своих людей», далее парламентарий вменила украинской власти реализацию «приднестровского сценария» и сознательное отчуждение Донбасса. Мы будем следить за продвижением законопроекта №7047 в украинском парламенте и реакцией на него радикально настроенных исполнителей блокады Донбасса.

«Гуманитарная пакость»

«Очередная колонна с «гуманитарной пакостью» Путина вторгнется в Украину». Подобными заголовками пестрят сегодня украинские СМИ. И это несмотря на то, что поставки из РФ являются чуть ли не единственным источником помощи для многих людей ДНР и ЛНР, которых Украина отрезала от заработанных пенсий, детских пособий, пособий по инвалидности и т. д.

В одном из таких сообщений на сайте, подконтрольном народному депутату Украины Дмитрию Тымчуку, попалась излюбленная сказка украинских СМИ о поставках вооружения «боевикам ЛДНР» в грузовиках с гуманитарной помощью. При этом те же пропагандисты ранее неоднократно писали о поставках российской техники и боеприпасов якобы в обход официальных пунктов пропуска и даже железнодорожными составами. Но, как водится в среде украинских СМИ, есть инфоповод — значит нужно сделать фейк.

Отметим, что о «поставке в гуманитарном конвое вооружения», пропагандисты также написали в присущем себе стиле, бездоказательно: «Как известно… [и далее по тексту]». Кстати, а пробовали ли «самые честные» журналисты представить себе, к примеру, танк Т-72, погруженный в прицеп «КАМАЗа»?