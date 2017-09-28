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Россия
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Экономика
Минсельхоз РФ направил в кабмин предложения по импорту томатов из Турции
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    Минсельхоз РФ направил в кабмин предложения по импорту томатов из Турции

    14:42  28 Сентября 2017
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    Минсельхоз РФ направил в кабмин предложения по импорту томатов из Турции

    Москва, 28 сентября. Министерство сельского хозяйства России направило в правительство РФ инициативы по инструменту возобновления импорта томатов из Турции. Об этом в четверг сообщил заместитель главы ведомства Евгений Громыко. 

    По его словам, российское ведомство направило свои предложения в российское правительство с целью вероятных шагов по возобновлению поставок томатов из турецкой страны. 

    Громыко отметил, что в настоящее время ведется активная работа.

    Напомним, Москва вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января минувшего года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии, после чего санкции были частично сняты.

    Минсельхоз РФ направил в кабмин предложения по импорту томатов из Турции

    Кроме того, Россельхознадзор в прошлом году ввел запрет на поставки в Россию турецких томатов, перца и других овощей и фруктов.

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    Автор: Дана Балан
    #россия #турция #кабмин #правительство #минсельхоз #томаты
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