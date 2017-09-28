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Украина
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Общество
Протоирей Чаплин отправил основателя Playboy Хефнера в ад
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    Протоирей Чаплин отправил основателя Playboy Хефнера в ад

    14:48  28 Сентября 2017
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    Протоирей Чаплин отправил основателя Playboy Хефнера в ад

    Москва, 28 сентября. Протоирей Всеволод Чаплин заявил, что популярный мужской журнал Playboy пропагандирует блуд, а его основатель Хью Хефнер, скончавшийся на 92-м году жизни, отправился в ад.

    «После смерти Хефнер попал в ад, потому что он никогда не знал истинной христианской веры. Все, кто не имеет этой веры, оказываются вне царствия божия, их судьба совершенно однозначна», — цитирует священнослужителя URA.RU.

    Экс-заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата также выразил мнение, что Playboy и его реклама якобы пропагандируют блуд, и идеология журнала идет вразрез с целомудрием и супружеской верностью.

    Протоирей Чаплин отправил основателя Playboy Хефнера в ад

    Издатель, основатель и шеф‐редактор журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни в своем особняке в Лос-Анджелесе. Как пишет издание Vanity Fair, медиамагнат был окружен родными и близкими.

    Согласно завещанию Хефнера, его состояние перейдет трем сыновьям и дочери, при этом часть средств отойдет благотворительным организациям и Университету Южной Калифорнии. Третья жена миллиардера, 31‐летняя модель Кристал Хефнер останется без наследства, передает Телеканал 360.

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    Автор: Борис Любимов
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