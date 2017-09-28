Взрывы снарядов в Калиновке: далее — везде

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Сватово, Балаклея, Калиновка. «Взрыв» — как много в этом слове! А уж как много в этом звуке. Эта «музыка» будет звучать еще долго…

Печальный опыт

Согласно утвержденной постановлением кабинета министров Украины №940 от 22 октября 2008 года государственной целевой оборонной программы утилизации обычных видов боеприпасов, непригодных для дальнейшего использования и хранения, на 56 украинских арсеналах, базах и складах стратегического и оперативного уровней хранилось около 2,2 млн тонн ракет и боеприпасов. А на 86 складах и пунктах размещения тактического уровня — еще около 155,5 тыс. тонн разнообразных боеприпасов.

Из этой взрывоопасной номенклатуры за 2008–14 годы было утилизировано около 207,1 тыс. тонн, что составило менее половины от плановых показателей. Все остальное, из-за нехватки средств на модернизацию хранилищ и своевременную утилизацию вылежавших все мыслимые сроки боеприпасов, продолжало храниться там, где было складировано еще в советские времена. Т.е. очень часто просто под открытым небом.

Понимали ли на Украине, к каким фатальным последствиям может привести такая практика? Конечно, понимали. Тем более что Россия, до поры до времени тоже не особо заботившаяся о собственном взрывоопасном наследстве советских времен, предоставляла наглядный материал для размышлений. Приведем лишь несколько примеров.

21 мая 2000 года на территории воинской части в Ванинском районе Хабаровского края взлетел на воздух склад с боеприпасами. Возникший после этого пожар продолжался более четырех часов. Взрывами было уничтожено четыре вагона снарядов. Один военнослужащий погиб.

10 июля 2002 года под Сызранью в результате пожара и последовавших взрывов полностью уничтожено хранилище осветительных ракет. Возгорание, по официальной версии следствия, было вызвано ударом молнии. Пострадали 64 человека.

16 октября 2002 года во Владивостоке на территории арсенала Тихоокеанского флота произошел пожар, в результате которого взорвались 13 (!) вагонов боеприпасов. Чудом никто при этом не пострадал.

13 июля 2003 года под Владивостоком на складе боеприпасов Тихоокеанского флота возник пожар, затем последовал взрыв артиллерийских снарядов. На сей раз чуда не произошло — пострадали 27 человек.

Подход к проблеме меняется

В 2006 году, после затяжного периода жарких «бабахов» на складах боеприпасов, стартовавшего еще в «лихие девяностые», в России началась реализация федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники». Но правила «Нельзя объять необъятное» никто не отменял. Тысячи тонн проржавевших, покрытых от усталости металла микротрещинами боеприпасов, содержащих взрывчатое вещество, которое с течением времени начало менять свои свойства, становясь более чувствительным к внешним воздействиям, по одному мановению руки взять и одномоментно рассосаться в никуда не могли. Поэтому, пусть и не с прежней частотой, но ЧП на армейских складах продолжались.

23 мая 2008 года в Ленинградской области пожар на складе ракетного вооружения и боеприпасов уничтожил более четырех сотен ракет «воздух–воздух».

18 июня 2013 года в Самарской области на ФКП «Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон» произошла серия взрывов снарядов, складированных открытым способом. Вслед за взрывами вспыхнул пожар. В этот момент на полигоне находилось более 10,5 млн единиц снарядов! Из опасной зоны пришлось эвакуировать почти 6,5 тыс. жителей. Но один человек все же погиб, а более 40 пострадали.

После этого терпение руководства страны в отношении ЧП на складах боеприпасов лопнуло. Были даны соответствующие распоряжения, для выполнения которых выделили в соответствующем объеме средства. Уже в феврале 2014 глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу рапортовал:

«В соответствии с данными поручениями была поставлена задача оптимизировать систему хранения ракет и боеприпасов в Вооруженных силах. В ходе ее решения ситуация заметно улучшилась: утилизировано почти 5 млн тонн излишествующих и непригодных боеприпасов, что составляет более 70% от их общего объема, утверждена ведомственная целевая программа, в рамках которой ведется дополнительное строительство около 600 хранилищ с соответствующей инфраструктурой, включая современные системы пожаротушения и сигнализации».

Хотелось бы обратить внимание на масштабы утилизации боеприпасов в России и на Украине. В первой «заминусовали» 5 млн тонн. Во второй — 207,1 тыс. При этом в первой в буквальном смысле слова в пожарном порядке еще и запустили программу строительства самых современных хранилищ для боеприпасов. Во второй — нет. Такая разница не удивляет, особенно с учетом продолжительного периода истории, во время которого ВСУ финансировались по остаточному принципу. Эта же разница полностью объясняет дальнейшие события.

В России масштабные ЧП на складах боеприпасов стали стремиться к нулю (не пишем «прекратились», чтобы не сглазить). На Украине же…

От Новобогдановки до Балаклеи

6 мая 2004 года на складе 275-й базы хранения артиллерийских боеприпасов в Запорожской области произошло возгорание, в результате которого на складе начали взрываться артснаряды и другие боеприпасы. От взрывов погибли 5 человек, и 4 были ранены. Полностью пожар удалось потушить лишь к 19 мая. Высота пламени во время ЧП над Новобогдановкой достигала 300 метров, а снаряды разлетались на расстояние до 10 километров.

23 июля 2005 года ситуация в той же Новобогдановке повторилась, но с менее масштабными последствиями. Пожар на территории 275-й базы хранения артиллерийских боеприпасов удалось локализовать уже за 3,5 часа, а в пострадавших оказалась лишь одна женщина с осколочным ранением.

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После госпереворота в Киеве и начала гражданской войны уровень контроля за хранением боеприпасов на объектах украинского МО серьезно понизился. Взрывы 2004–05 годов были еще «цветочками». «Ягодки» поспели к 2015 году.

29 октября 2015 года пожар с последующей детонацией снарядов вспыхнул на складе боеприпасов в городе Сватово Луганской области, подконтрольном Киеву. Взрывы гремели всю ночь, и только 30 октября пожарные смогли приступить к тушению огня. К вечеру Луганская военно-гражданская администрация сообщила о ликвидации пожара и прекращении взрывов. В результате ЧП 4 человека погибли и 16 пострадали. Кроме того, было повреждено 1,7 тысячи квартир и частных домов.

8 марта 2016 года в Станично-Луганском районе Луганской области в населенном пункте Геевка произошел несанкционированный взрыв на складе боеприпасов 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Погиб военнослужащий.

23 марта 2017 года начался настоящий армагеддон в городе Балаклея Харьковской области. Около 3 часов ночи на территории 65-го арсенала центрального ракетно-артиллерийского управления вооруженных сил Украины вспыхнул пожар на площадках хранения артиллерийских снарядов. Вскоре снаряды начали детонировать, что привело к распространению пожара на трети территории арсенала, чья общая площадь составляет 368 га.

Несмотря на усилия пожарных, огонь продолжал наступать, а снаряды — детонировать. Вокруг исторгающего огненные протуберанцы арсенала была организована семикилометровая «зона безопасности», а зона в радиусе 50 км — объявлена чрезвычайной. Из-за пожара началась эвакуация города и прилегающих к военным складам сел.

Всего пришлось эвакуировать 36.000 человек — лишь это позволило избежать массовых жертв. Тем не менее, в ходе ЧП погибло 5 и получили серьезные ранения еще 4 человека. От огня и взрывов было повреждено 265 зданий. Пожар на территории арсенала продолжался еще несколько дней, пока там не выгорело и не взорвалось все, что могло гореть и взрываться…

«Локализовать огонь невозможно…»

Катастрофа в Балаклее вызвала на Украине большой резонанс. В условиях продолжающейся АТО причиной случившегося закономерно была объявлена диверсия. Данную версию еще больше подкрепил тот факт, что в диверсию уверовали не только в Киеве, но и, по совершенно понятным причинам, в Донецке и Луганске.

При этом официальное расследование случившегося больше придерживалось мнения об имевшей место халатности со стороны, в первую очередь, руководителей украинского военного ведомства. Но Киев не хотел подставлять под удар своих генералов, а посему… да здравствует диверсия!

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Оппоненты Киева, помимо диверсии, также озвучивали мысль о том, что причины катастрофы следует, возможно, искать в желании украинского военного командования скрыть следы продажи боеприпасов «налево». Но никаких внятных доказательств в пользу данного мнения обнародовано не было.

Так или иначе, но большинство посвященных в подробности катастрофы Балаклеи прекрасно понимало, что главной проблемой являлись не «диверсанты-ополченцы с дроном-камикадзе» и не казнокрадство отдельных представителей украинского военного ведомства, а… сами тонны старых и потому взрывоопасных боеприпасов, на утилизацию которых не было ни денег, ни времени. Из чего прямо следовало, что у Балаклеи обязательно рано или поздно будет продолжение.

Оно последовало в конце сентября.

26 сентября 2017 года около 22:00 начались пожар и сопутствующая ему детонация боеприпасов на расположенном в городке Калиновка Винницкой области 48-ом арсенале МО Украины. Предполагается, что на арсенале хранилось около 188 тыс. тонн боеприпасов, включая реактивные снаряды для РСЗО «Град», «Ураган» и «Смерч».

Главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов через пару часов пересказывал обстоятельства ЧП следующим образом:

«Грохот слышен за 200 километров, зарево и разлет боеприпасов видны также на расстоянии до 50 километров. Локализовать огонь уже невозможно. Взрывы в данный момент усиливаются. Никакие пожарные средства эту стихию не блокируют. Следует дожидаться утра, когда взорвется и выгорит основная часть боеприпасов, и тогда удастся оценить размер беды…»

В общем, налицо было повторение сценария Балаклеи.

Пока Бутусов мрачно описывал кошмар, творящийся в Калиновке и ее окрестностях, советник президента Украины Юрий Бирюков демонстрировал в соцсетях несгибаемый оптимизм, сообщая, что мол, тушим-тушим, вот-вот все потушим. И вообще, почти ничего не взорвалось и почти никуда не разлетелось…

Правда, массовую эвакуацию местного населения и «закрытие» неба для всех самолетов Бирюков все же признал. Видимо, это так надломило советника президента, что он решил честно признаться, почему на Украине склады с боеприпасами все чаще взлетают на воздух:

«Финансирование программы живучести складов и арсеналов ВСУ на 2017 год — 99,3 миллиона гривен. При бюджетном запросе, которое подало соответствующее управление, чуть меньше 5 миллиардов гривен. Так просто попытайтесь представить себе объем необходимого финансирования, цели этого финансирования — банально заборы восстановить везде. И сравните с 99,3 миллионами гривен».

Денег нет, но вы держитесь

Получается, Бирюков озвучил именно то, что всем вменяемым людям на Украине было понятно еще весной. Но затем, видимо, советнику за излишнюю откровенность прилетел от начальства «фитиль»… Бирюков мгновенно забыл о выложенных прямо на грунт штабелях ржавых снарядов и крайне скудных средствах, отпущенных Киевом на утилизацию этого смертоносного хлама, а также модернизацию объектов хранения. Вместо этого советник Петра Порошенко совершенно серьезно объявил, что военнослужащий одного из постов перед самым началом пожара доложил о странном звуке.

«Периметр охранялся надежно, так что, да, похоже на беспилотник», — добавил Бирюков. В общем, вновь да здравствует диверсия!

Вывод? Пожар в Калиновке потухнет. А затем начнутся взрывы на каком-нибудь другом украинском складе боеприпасов. Обязательно. И да, это не будет диверсией. Просто законы физики и химии в действии. Ну и человеческое головотяпство, конечно.