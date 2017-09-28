Toyota вернула в Россию RAV4 с дизельным двигателем

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Москва, 28 сентября. Toyota RAV4 с дизельным двигателем возвращается в Россию. Дизельная версия кроссовера вернулась в автосалоны официальных дилеров 27 сентября и доступна в новых комплектациях — «Комфорт Плюс», которая сменит «Комфорт», и «Стандарт плюс».

Стандартная версия «Плюс» получила обновление в виде светодиодных фар, запуска двигателя при помощи кнопки и системы бесключевого доступа. «Стандарт плюс» — кожаный мультифункциональный руль, электрохромное зеркало заднего вида, двухзонный климат-контроль, а также датчик дождя.

Три старых комплектации — Exclusive, Style и «Престиж» — были обновлены мультимедийной платформой «Яндекс.Авто».