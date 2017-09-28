Боевики ИГ планировали доставить крупную партию оружия в город Хама

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Хама, 28 сентября. Боевики «Исламского государства»1 планировали вооружить «спящие» ячейки «Халифата» в городе Хама.

Военные источники в Сирии сообщили, что силам безопасности удалось сорвать планы боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) по захвату Хамы «спящими» ячейками «Халифата». Игиловцы намеревались доставить в населенный пункт крупную партию оружия, после проведения терактов в самом городе к атакующим должны были присоединиться передовые отряды джихадистов.

Силам безопасности удалось обнаружить и перехватить партию вооружения, в грузовиках находилось большое количество гранат, стрелкового оружия, гранатометов, поясов с взрывчаткой, бронежилетов и боеприпасов.

1 Организация запрещена на территории РФ.