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Взрыв газа прогремел в доме в Пермском крае, есть пострадавшие
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    Взрыв газа прогремел в доме в Пермском крае, есть пострадавшие

    14:16  28 Сентября 2017
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    Взрыв газа прогремел в доме в Пермском крае, есть пострадавшие

    Пермь, 28 сентября. Один человек пострадал и 12 были эвакуированы в результате взрыва в жилом доме в Пермском крае. ЧП произошло в городе Красновишерске. Как стало известно ФАН, причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка газа в одной из квартир.

    «Пострадавший хозяин жилища 64-летний Михаил С. попытался зажечь спичку, в результате чего воспламенилась газовая смесь. В результате он получил ожоги 35% поверхности тела», — рассказал источник в экстренных службах, уточнив, что сейчас мужчина находится в реанимации. Он также отметил, что пострадал только собственник квартиры.

    Известно, что жилое здание не получило серьезных повреждений, все эвакуированные жильцы уже смогли вернуться домой. Причины взрыва и размер ущерба устанавливаются, добавили в краевом ГУ МЧС, уточняет «Ура.ру».

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #взрыв #пермь #газ
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