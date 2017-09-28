BMW начнет производство 8 Series в 2018 году

В Избранное

Берлин, 28 сентября. Производство новой линейки автомобилей BMW 8 Series стартует в 2018 году. Об этом журналистам сообщили представители немецкой компании.

Согласно предварительной информации, сборка машин будет организована на заводе в городе Дингольфинг. Как передает издание AutoNews Europe, новое поколение BMW 8 Series будет конкурировать с купе Mercedes S-класса.

BMW will build 8 series flagship coupe in German plant starting next year https://t.co/h8w8VBEGsr pic.twitter.com/xBaC65LVvS — AutoNews Europe (@AutoNewsEurope) September 23, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что компания BMW планирует до 2025 года наладить выпуск 25 электрифицированных моделей. Данная инициатива затронет все серии и бренды автопроизводителя.