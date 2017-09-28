Колдуны в Уганде начали убивать детей ради дождя

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Кампала, 28 сентября. В восточноафриканской Уганде целители и колдуны приносят в жертву детей, чтобы вызвать дождь – страна переживает одну из самых сильнейших за 50 лет засуху.

Более полутора миллионам жителей Уганды грозит голод из-за обрушившейся на страну засухи. Суеверные африканцы считают, что ради дождя необходимо задобрить духов. Местные колдуны начали приносить в жертву несовершеннолетних. Правоохранительные органы Уганды задержали в сентябре 44 подозреваемых в совершении ритуальных убийств, только один из задержанных сознался в восьми случаях экзекуции детей.

Двумя годами ранее стражи порядка нашли останки семи детей, в 2016 – такого же числа убитых. Колдуны и целители отрезали у жертв уши, удаляли зубы и гениталии. Угандские силовики полагают, что убийств было гораздо больше, однако не все тела принесенных в жертву найдены.







