Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новости Сирии
В ООН предложили создать систему оповещения о расположении гуманитарной инфраструктуры в Сирии
Весь мир
Колдуны в Уганде начали убивать детей ради дождя
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Колдуны в Уганде начали убивать детей ради дождя

    14:21  28 Сентября 2017
    31

    Колдуны в Уганде начали убивать детей ради дождя

    Кампала, 28 сентября. В восточноафриканской Уганде целители и колдуны приносят в жертву детей, чтобы вызвать дождь – страна переживает одну из самых сильнейших за 50 лет засуху.

    Более полутора миллионам жителей Уганды грозит голод из-за обрушившейся на страну засухи. Суеверные африканцы считают, что ради дождя необходимо задобрить духов. Местные колдуны начали приносить в жертву несовершеннолетних. Правоохранительные органы Уганды задержали в сентябре 44 подозреваемых в совершении ритуальных убийств, только один из задержанных сознался в восьми случаях экзекуции детей.

    Двумя годами ранее стражи порядка нашли останки семи детей, в 2016 – такого же числа убитых. Колдуны и целители отрезали у жертв уши, удаляли зубы и гениталии. Угандские силовики полагают, что убийств было гораздо больше, однако не все тела принесенных в жертву найдены.

     


     


     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Селезнева
    #засуха #уганда
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 104090

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29497

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43170

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23500

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8979
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава Дагестана Абдулатипов официально объявил об уходе в отставку

        Глава Дагестана Абдулатипов официально объявил об уходе в отставку

        13:05   28 Сентября 2017
        146
        ВКС РФ помешали «Джебхат ан-Нусре» спасти боевиков ИГИЛ из «акербатского котла»

        ВКС РФ помешали «Джебхат ан-Нусре» спасти боевиков ИГИЛ из «акербатского котла»

        13:01   28 Сентября 2017
        890
        СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

        СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

        11:41   28 Сентября 2017
        583
        Суд Москвы заочно арестовал информатора WADA Родченкова

        Суд Москвы заочно арестовал информатора WADA Родченкова

        11:28   28 Сентября 2017
        141