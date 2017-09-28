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Дейр эз-Зор: город Эс-Сувар снова переходит от проамериканских курдов к ИГ
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    Дейр эз-Зор: город Эс-Сувар снова переходит от проамериканских курдов к ИГ

    14:14  28 Сентября 2017
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    Дейр эз-Зор: город Эс-Сувар снова переходит от проамериканских курдов к ИГ

    Дейр эз-Зор, 28 сентября. Боевики «Исламского государства»1 и курдское ополчение выясняют, кто будет контролировать сирийский город Эс-Сувар.

    Накануне местные источники сообщили, что курдскому ополчению из состава «Сирийских демократических сил» (SDF) удалось установить контроль над большей частью города Эс-Сувар на востоке от Дейр эз-Зора. По данным последних сводок боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) снова контролируют этот населенный пункт.

    Ранее сообщалось, что курдские отряды вместе со спецназом США беспрепятственно следуют через районы провинции Дейр эз-Зор, которые контролируются исламистами. Эксперты уверены, что ополченцы получили задание от  командования международной коалиции во главе с США захватить энергетические поля на востоке Сирии.

    Дейр эз-Зор: город Эс-Сувар снова переходит от проамериканских курдов к ИГ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #курды #дейр эз-зор
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