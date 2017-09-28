Дейр эз-Зор: город Эс-Сувар снова переходит от проамериканских курдов к ИГ

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Дейр эз-Зор, 28 сентября. Боевики «Исламского государства»1 и курдское ополчение выясняют, кто будет контролировать сирийский город Эс-Сувар.

Накануне местные источники сообщили, что курдскому ополчению из состава «Сирийских демократических сил» (SDF) удалось установить контроль над большей частью города Эс-Сувар на востоке от Дейр эз-Зора. По данным последних сводок боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) снова контролируют этот населенный пункт.

Ранее сообщалось, что курдские отряды вместе со спецназом США беспрепятственно следуют через районы провинции Дейр эз-Зор, которые контролируются исламистами. Эксперты уверены, что ополченцы получили задание от командования международной коалиции во главе с США захватить энергетические поля на востоке Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.