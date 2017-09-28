Донбасс: разведка ДНР сообщила о появлении группировки «Правого сектора» под Донецком 

В Избранное

Донецк, 28 сентября. Оперативному командованию ДНР стало известно о появлении неподалеку от Донецка крупной группировки националистов из «Правого сектора»1 (украинская националистическая группировка запрещена в России). Как сообщил официальный представитель ВС ДНР Даниил Безсонов, боевики прибыли на позиции около Красногоровки.

По данным Минобороны ДНР, в Красногоровку прибыли более 100 боевиков «Правого сектора» с тяжелым вооружением и боевыми машинами.

«В районах населенного пункта Гранитное зафиксировано прибытие трех боевых машин пехоты, восьми танков и двух самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», — сообщил Безсонов. — В Красногоровку прибыли десять грузовых автомобилей старого образца, ранее состоявших на вооружении стран НАТО, загруженных боеприпасами, а также более 100 человек личного состава корпуса «Правый сектор».

1 Организация запрещена на территории РФ.