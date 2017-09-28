Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новости Сирии
В ООН предложили создать систему оповещения о расположении гуманитарной инфраструктуры в Сирии
Новороссия
Донбасс: разведка ДНР сообщила о появлении группировки «Правого сектора» под Донецком
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс: разведка ДНР сообщила о появлении группировки «Правого сектора» под Донецком

    14:22  28 Сентября 2017
    30

    Донбасс: разведка ДНР сообщила о появлении группировки «Правого сектора» под Донецком

    Донецк, 28 сентября. Оперативному командованию ДНР стало известно о появлении неподалеку от Донецка крупной группировки националистов из «Правого сектора»1 (украинская националистическая группировка запрещена в России). Как сообщил официальный представитель ВС ДНР Даниил Безсонов, боевики прибыли на позиции около Красногоровки.

    По данным Минобороны ДНР, в Красногоровку прибыли более 100 боевиков «Правого сектора» с тяжелым вооружением и боевыми машинами.

    «В районах населенного пункта Гранитное зафиксировано прибытие трех боевых машин пехоты, восьми танков и двух самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», — сообщил Безсонов. — В Красногоровку прибыли десять грузовых автомобилей старого образца, ранее состоявших на вооружении стран НАТО, загруженных боеприпасами, а также более 100 человек личного состава корпуса «Правый сектор».

    Донбасс: разведка ДНР сообщила о появлении группировки «Правого сектора» под Донецком 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 104090

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29497

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43170

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23500

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8979
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава Дагестана Абдулатипов официально объявил об уходе в отставку

        Глава Дагестана Абдулатипов официально объявил об уходе в отставку

        13:05   28 Сентября 2017
        146
        ВКС РФ помешали «Джебхат ан-Нусре» спасти боевиков ИГИЛ из «акербатского котла»

        ВКС РФ помешали «Джебхат ан-Нусре» спасти боевиков ИГИЛ из «акербатского котла»

        13:01   28 Сентября 2017
        890
        СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

        СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

        11:41   28 Сентября 2017
        583
        Суд Москвы заочно арестовал информатора WADA Родченкова

        Суд Москвы заочно арестовал информатора WADA Родченкова

        11:28   28 Сентября 2017
        141