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Сирия сегодня: Конашенков опроверг гибель гражданских в Идлибе, появились кадры уничтожения боевиков «ан-Нусры»
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    Сирия сегодня: Конашенков опроверг гибель гражданских в Идлибе, появились кадры уничтожения боевиков «ан-Нусры»

    14:44  28 Сентября 2017
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    Игорь Конашенков

    Сирия, 27 сентября. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков опроверг сообщения об ударах ВКС РФ по жилым кварталам в САР. В сети появилось видео ударов российской авиации по боевикам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России — прим. ред.) в Идлибе. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Россия не бьет по гражданским

    Ударная авиация России не проводит атак жилых районов в населенных пунктах Сирийской арабской республики, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    «Самолеты ВКС России, во избежание жертв среди мирного населения, не наносят ударов по жилым кварталам в населенных пунктах. Целями для поражения являются выявленные беспилотными средствами и обязательно подтвержденные по другим каналам базы террористов, бронетехника и склады боеприпасов», — подчеркнул российский офицер.

    Ударная авиация России

    Такое заявление генерал-майор сделал в ответ на сообщение агентства Reuters о том, что за последнюю неделю в провинции Идлиб, якобы из-за бомбардировок ВКС РФ и ВВС САР, было убито 150 мирных жителей.

    Опубликовано видео удара ВКС РФ по террористам в Идлибе

    Российское военное ведомство опубликовало видеозапись ударов ВКС РФ по позициям боевиков запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» в сирийском городе Идлиб.

    Как рассказали в Минобороны, в течение последней недели атаки российской ударной авиации в провинции Идлиб были сосредоточены на бронетехнике, резервах и скоплениях живой силы боевиков «ан-Нусры», которые внезапным наступлением на позиции правительственной армии САР пытались вызволить своих подельников из «акербатского котла» в восточной Хаме.

    Ролик показывает, как российские летчики не просто сорвали операцию боевиков, они уничтожили задействованные в ней силы «ан-Нусры».

    Анкара обратилась к Москве

    Турецкие власти попросили Москву выступить посредником в организации и координации встреч с сирийской стороной по зоне деэскалации в провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

    «Просьба Турции проходит в рамках координации доступа турецких войск в провинцию Идлиб согласно договоренности о зоне деэскалации, о которой договорились РФ, Иран, Турция», — подчеркнул собеседник агентства.

    Здание МИД РФ

    Напомним, после завершения переговоров в Астане 15 сентября страны-гаранты — Россия, Иран и Турция — объявили о создании четырех зон деэскалации. До этого поступали сообщения, что основные сложности возникли вокруг того, кто будет осуществлять мониторинг в сирийском населенном пункте Идлиб. В трех остальных зонах этим занимается российская военная полиция.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #сирия #дамаск #москва #вкс рф #боевики #конашенков #идлиб #джебхат ан-нусра #атака #удар
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