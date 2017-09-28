Сирия сегодня: Конашенков опроверг гибель гражданских в Идлибе, появились кадры уничтожения боевиков «ан-Нусры»

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Сирия, 27 сентября. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков опроверг сообщения об ударах ВКС РФ по жилым кварталам в САР. В сети появилось видео ударов российской авиации по боевикам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России — прим. ред.) в Идлибе. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Россия не бьет по гражданским

Ударная авиация России не проводит атак жилых районов в населенных пунктах Сирийской арабской республики, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Самолеты ВКС России, во избежание жертв среди мирного населения, не наносят ударов по жилым кварталам в населенных пунктах. Целями для поражения являются выявленные беспилотными средствами и обязательно подтвержденные по другим каналам базы террористов, бронетехника и склады боеприпасов», — подчеркнул российский офицер.

Такое заявление генерал-майор сделал в ответ на сообщение агентства Reuters о том, что за последнюю неделю в провинции Идлиб, якобы из-за бомбардировок ВКС РФ и ВВС САР, было убито 150 мирных жителей.

Опубликовано видео удара ВКС РФ по террористам в Идлибе

Российское военное ведомство опубликовало видеозапись ударов ВКС РФ по позициям боевиков запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» в сирийском городе Идлиб.

Как рассказали в Минобороны, в течение последней недели атаки российской ударной авиации в провинции Идлиб были сосредоточены на бронетехнике, резервах и скоплениях живой силы боевиков «ан-Нусры», которые внезапным наступлением на позиции правительственной армии САР пытались вызволить своих подельников из «акербатского котла» в восточной Хаме.

Ролик показывает, как российские летчики не просто сорвали операцию боевиков, они уничтожили задействованные в ней силы «ан-Нусры».

Анкара обратилась к Москве

Турецкие власти попросили Москву выступить посредником в организации и координации встреч с сирийской стороной по зоне деэскалации в провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Просьба Турции проходит в рамках координации доступа турецких войск в провинцию Идлиб согласно договоренности о зоне деэскалации, о которой договорились РФ, Иран, Турция», — подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, после завершения переговоров в Астане 15 сентября страны-гаранты — Россия, Иран и Турция — объявили о создании четырех зон деэскалации. До этого поступали сообщения, что основные сложности возникли вокруг того, кто будет осуществлять мониторинг в сирийском населенном пункте Идлиб. В трех остальных зонах этим занимается российская военная полиция.

1 Организация запрещена на территории РФ.