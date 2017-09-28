Сирия сегодня: Конашенков опроверг гибель гражданских в Идлибе, появились кадры уничтожения боевиков «ан-Нусры»
Сирия, 27 сентября. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков опроверг сообщения об ударах ВКС РФ по жилым кварталам в САР. В сети появилось видео ударов российской авиации по боевикам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России — прим. ред.) в Идлибе. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.
Россия не бьет по гражданским
Ударная авиация России не проводит атак жилых районов в населенных пунктах Сирийской арабской республики, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Самолеты ВКС России, во избежание жертв среди мирного населения, не наносят ударов по жилым кварталам в населенных пунктах. Целями для поражения являются выявленные беспилотными средствами и обязательно подтвержденные по другим каналам базы террористов, бронетехника и склады боеприпасов», — подчеркнул российский офицер.
Такое заявление генерал-майор сделал в ответ на сообщение агентства Reuters о том, что за последнюю неделю в провинции Идлиб, якобы из-за бомбардировок ВКС РФ и ВВС САР, было убито 150 мирных жителей.
Опубликовано видео удара ВКС РФ по террористам в Идлибе
Российское военное ведомство опубликовало видеозапись ударов ВКС РФ по позициям боевиков запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» в сирийском городе Идлиб.
Как рассказали в Минобороны, в течение последней недели атаки российской ударной авиации в провинции Идлиб были сосредоточены на бронетехнике, резервах и скоплениях живой силы боевиков «ан-Нусры», которые внезапным наступлением на позиции правительственной армии САР пытались вызволить своих подельников из «акербатского котла» в восточной Хаме.
Ролик показывает, как российские летчики не просто сорвали операцию боевиков, они уничтожили задействованные в ней силы «ан-Нусры».
Анкара обратилась к Москве
Турецкие власти попросили Москву выступить посредником в организации и координации встреч с сирийской стороной по зоне деэскалации в провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
«Просьба Турции проходит в рамках координации доступа турецких войск в провинцию Идлиб согласно договоренности о зоне деэскалации, о которой договорились РФ, Иран, Турция», — подчеркнул собеседник агентства.
Напомним, после завершения переговоров в Астане 15 сентября страны-гаранты — Россия, Иран и Турция — объявили о создании четырех зон деэскалации. До этого поступали сообщения, что основные сложности возникли вокруг того, кто будет осуществлять мониторинг в сирийском населенном пункте Идлиб. В трех остальных зонах этим занимается российская военная полиция.
1 Организация запрещена на территории РФ.