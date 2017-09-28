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Новости США: зять Трампа назвал себя женщиной, скончался основатель Playboy Хью Хефнер
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    Новости США: зять Трампа назвал себя женщиной, скончался основатель Playboy Хью Хефнер

    14:23  28 Сентября 2017
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    Новости США: зять Трампа может быть женщиной, Вашингтон сократит число беженцев

    США, 28 сентября. Зять и советник американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер был зарегистрирован на выборах как женщина. Белый дом планирует серьезно сократить число беженцев на территории Соединенных Штатов. Умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер. Последние новости из-за океана — в материале Федерального агентства новостей.

    «Кушнер — женщина?»

    Как пишут американские СМИ, Джаред Кушнер, «возможно, является женщиной». По крайней мере, согласно списку регистрации избирателей в Нью-Йорке. Зять президента и один из главных советников Трампа Кушнер зарегистрирован в качестве избирателя женского пола в Нью-Йорке, согласно информации из открытых источников.

    Новости США: зять Трампа может быть женщиной, Вашингтон сократит число беженцев

    Вероятно, при регистрации на голосование в 2009 году он случайно отметил свой пол как «женский». Демократы тут же отметили, что Кушнер не может заполнить даже простейший бланк, не испортив его.

    «И почему все так уверены, что он сможет принести мир на Ближний Восток?» — заявил Брэд Байнум, представитель демократической оппозиции.

    Русские не дают покоя

    Сенатор Джеймс Лэнкфорд заявил, что в Интернете «тролли» из России используют ситуацию с игроками в футбол, которые становятся на колени во время гимна, для того чтобы усугубить беспорядки в США. По его мнению, россияне писали в социальных сетях сообщения с хештегами #takeaknee (встань на колено) и #boycottNFL (объявим бойкот НФЛ), чтобы раздуть проблему. Кроме того, отметил он, «тролли» выступали одновременно на двух сторонах конфликта, чтобы углубить раскол в стране.

    Лэнкфорд также призвал исполняющего обязанности министра национальной безопасности Элейн Дюк провести оценку на местах для обеспечения безопасности во время голосования во всех штатах, которые об этом попросят до промежуточных выборов в 2018 году. Дюк сказала, что у них достаточно ресурсов для такой проверки, но пока что мало кто о ней попросил.

    Трамп недоволен

    Президент США недоволен тем, что Том Прайс, глава министерства здравоохранения и социального обеспечения, растрачивал государственный бюджет на полеты на частном самолете. Однако Трамп не сказал, что уволит Прайса. Он лишь сказал, что собирается внимательно рассмотреть это дело.

    Начиная с прошлого мая, Прайс 26 раз использовал частный самолет, что обошлось налогоплательщикам в сотни тысяч долларов. Некоторые помощники Трампа рекомендуют избавиться от Прайса. Интересно, что в 2010 году сам Прайс критиковал Ненси Пелоси за подобный же проступок.

    Сокращение беженцев

    Администрация Белого дома значительно сократит количество беженцев, которым разрешат проживать на территории США. Правительство намеревается принять не более 45 тысяч эмигрантов в предстоящем году.

    Новости США: зять Трампа может быть женщиной, Вашингтон сократит число беженцев

    В прошлом году бывший президент Штатов Барак Обама обещал принять не менее 110 тысяч беженцев, но со сменой президента сменились и приоритеты, было принято всего 53 тысячи беженцев. Администрацию Трампа осудили за то, что они даже не уведомили агентства, помогающие беженцам переселиться в Штаты, о том, что грядут сокращения.

    Смерть идола

    Как сообщает Газета.ru, на 92-м году жизни умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер. Журнал был основан в 1953 году. Первый выпуск разошелся тиражом в 500 тысяч копий. В 2015 году Playboy объявил о том, что больше не будет публиковать фотографии полностью обнаженных женщин, но в 2017 году он вернулся к истокам.

    Бог из машины

    Инженер Энтони Левандовски, которого компания Google обвинила в краже интеллектуальной собственности, пытается основать религию поклонения искусственному интеллекту. Многие жители Силиконовой долины верят в «Сингулярность» — точка, в которой искусственный интеллект превзойдет человеческий.

    Левандовски же объявил, что надо начать поклоняться искусственному интеллекту уже сейчас. Его религия называется «Путь в будущее», его миссия «разрабатывать и продвигать реализацию Божества на основе искусственного интеллекта».

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    Автор: Илья Муромский
    #сша #трамп #кушнер #хефнер
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